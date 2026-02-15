Austrian BoatShow – BOOT TULLN – Wohnen auf dem Wasser

Von 26. Februar bis 1. März heißt die bedeutendste nautische Fachmesse Österreichs sowie Zentral- und Osteuropas rund 40.000 Wassersportfans willkommen und wird erneut zum Treffpunkt für Wassersportbegeisterte. Unter dem Motto „Erlebnis Wassersport“ präsentieren 300 Aussteller ein einzigartiges Angebot: von Motor-, Elektro- und Segelbooten über Charter, Funsport und Traumdestinationen bis hin zu einem breit gefächerten Zubehörbereich. Die Austrian BoatShow – BOOT TULLN ist die Messe exklusiver Innovationen im Bootsbau.

Größtes Angebot an Elektrobooten auf der Austrian BoatShow

Die Austrian BoatShow – BOOT TULLN 2026 unterstreicht ihre Führungsrolle in der Elektromobilität am Wasser. Präsentiert wird eine der umfangreichsten Ausstellungen elektrischer Boote und innovativer Antriebstechnologien der maritimen Branche. Nationale und internationale Top-Hersteller wie Boesch, Frauscher, Marian, Niula, Stickl, Corsiva, Pehn, Lasai, Alfastreet und Kaiser zeigen hier die Zukunft des emissionsfreien Bootfahrens.

Motorboote, Motoryachten und RIBs

Niederösterreichs größte Messehalle (Halle 3) bietet Besuchern einen beeindruckenden Überblick über die Welt der Motorboote, Motoryachten, Sportboote, Wasserskiboote, Arbeitsboote und Verdränger. Renommierte Hersteller für Runabouts wie Frauscher, Marian und Kaiser sind vertreten. Unter den Cruisern präsentieren Parker, Ranieri und Quicksilver ihre neuesten Modelle. Auch Bayliner, Karel, Malibu, Mastercraft, Regal und Tigé begeistern mit einer attraktiven Auswahl an Sportbooten. Zudem sind zahlreiche RIBs namhafter Marken wie Highfield, Barracuda, Bura, Marlin und SuperRib zu bestaunen.

Segeln auf der Austrian BoatShow

Segelbegeisterte kommen auf der BOOT TULLN voll auf ihre Kosten. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Programm für alle Neueinsteiger: Der Österreichische Segelverband sowie zahlreiche Klassenvereinigungen präsentieren ihre Boote und informieren über Segelausbildung, Nachwuchsförderung, Trainingsmöglichkeiten sowie nationales und internationales Regattasegeln.

Tourismus und Charter

Die Halle 4 steht ganz im Zeichen von Tourismus und Charterangeboten. Wer von der nächsten Reise träumt, findet auf der BOOT TULLN zudem ein großes Angebot an Charter- und Bootsurlauben sowie umfassende Informationen zu verschiedenen Revieren – ob mit dem Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot. Neben Kroatien mit seinen zahlreichen Marinas und idyllischen Inseln präsentieren sich auch Italien, Griechenland und viele weitere traumhafte Destinationen.

Tauchen und Tauchreisen

Tauchen macht Spaß und wird immer beliebter. Besucher, die schon immer einmal Tauchen ausprobieren wollten und Lust auf ein neues Hobby haben, können im Schnuppertauchbecken selbst einmal abtauchen. Das Angebot auf Österreichs Tauchmesse Nr.1 kann sich sehen lassen und reicht von Tauchanzügen über Flossen, Tauchcomputer, Unterwasserkameras bis zu exklusiven Tauchreisen.

Funsport und vielfältiger Zubehörbereich für Wassersportler

Der umfangreich ausgestattete Zubehörbereich bietet alles, was Wassersportler und Bootseigner benötigen: Bootsausrüstungen, modernste Bootselektronik, Motoren, technisches Zubehör sowie hochwertige Funktionsbekleidung. Ein weiteres Highlight ist das breite Angebot an Trendsportarten – von Stand-Up-Paddling, Wasserski und Windsurfen über Wingfoilen bis hin zu Schlauchbooten, Kanus und Kajaks.

Abwechslungsreiches und informatives Rahmenprogramm

Volle Informationen rund um den Wassersport erwarten die Besucher mit über 160 Vorträgen und Workshops an allen Messetagen. Das Themenspektrum reicht von Sicherheit an Bord, Tipps für perfekte Hafenmanöver, Wissenswertes zum Gebrauchtbootkauf und der richtigen Versicherung über Wetterextreme im Mittelmeer bis hin zu Inspirationen für neue Reiseziele für den unvergesslichen Urlaub, Tauchsport und praktischen Spließkursen.

Specials auf der Austrian BoatShow – Boot Tulln:

Neu ist der Club Day am Freitag für alle Wassersportprofis mit Ausweis oder Lizenz und am Sonntag gibt es erstmals den Young Generation Day für alle 15-25 Jährigen. Mehr Details unter: www.boot-tulln.at.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 15,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 13,00

Kinder (6-15 Jahre) EUR 4,00

Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.) EUR 13,00

Online Ticket:

Erwachsene EUR 14,00

Kinder EUR 3,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 26. Februar bis Samstag, 28. Februar 2026 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonntag, 1. März 2026 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Verpassen Sie nicht „DAS“ nautische Highlight

Austrian BoatShow – BOOT TULLN 2026

Messe Tulln, Messegelände 1, 3430 Tulln an der Donau

Weitere Informationen finden Sie unter www.boot-tulln.at

Quelle: Messe Tulln