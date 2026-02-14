WESCO® begeistert auf der Ambiente 2026 mit starker Resonanz und erfolgreichen Produktneuheiten

An allen Messetagen verzeichnete der markant inszenierte Stand im Stil eines American Diner eine hohe Besucherfrequenz aus dem In- und Ausland. Fachhändler, Partner und Medienvertreter zeigten großes Interesse an der konsequent weiterentwickelten WESCO® Markenwelt und würdigten die Verbindung aus ikonischem Design, funktionaler Qualität und zeitgemäßen Sortimentserweiterungen. Die präsentierten Neuheiten überraschten und begeisterten den Fachhandel sowie die zahlreichen Endverbraucher.

Starker Auftritt mit klarer Markenhandschrift

Der im Stil eines retro-futuristischen American Diners gestaltete Messeauftritt entwickelte sich schnell zu einem beliebten Anlaufpunkt in Halle 9.3. Farben, Materialien und Formensprache schufen eine emotionale Atmosphäre, die den charakteristischen WESCO® Stil unmittelbar erlebbar machte. Klassiker und Neuheiten wurden gleichwertig inszeniert und verdeutlichten eindrucksvoll die Weiterentwicklung der historischen WESCO® Design-DNA in die Gegenwart.

Unterwegs-Produkte als gelungene Sortimentserweiterung

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das erstmals vorgestellte Sortiment für unterwegs. Die Übertragung der typischen WESCO® Designsprache auf Produkte für den mobilen Alltag überzeugte Fachbesucher durch klare Formen, hochwertige Materialien und langlebige Qualität. Händler bewerteten die neue Produktkategorie rund um die Bready Lunchboxen, dem Foody Food-Jar sowie der Swally-Trinkflasche als zeitgemäße und markenkonforme Ergänzung, die neue Zielgruppen anspricht und zugleich bestehende Fans begeistert.

Erfolgreicher Einstieg in den Tierbedarf-Bereich

Mit der Buddy-Serie eröffnete WESCO® auf der Ambiente 2026 ein neues Kapitel. Der Buddy Bin sowie die Buddy Bowls überzeugten durch robuste Verarbeitung, durchdachte Details und die vertraute Farbwelt. Die Neuheiten wurden als attraktive Lösung für designaffine Tierhalter wahrgenommen und fanden großen Zuspruch bei den Messebesuchern.

Ordnung mit Design: Dotty Bold und Dotty View

Im Bereich der Vorratshaltung sorgten die neuen Serien Dotty Bold und Dotty View für reges Interesse. Die auf gängige Verpackungsgrößen abgestimmten Formate, die Stapelbarkeit sowie das Sichtfenster der Dotty View Linie wurden als besonders praktisch hervorgehoben. Fachbesucher lobten die gelungene Kombination aus Ordnung, Funktionalität und optischer Harmonie – ein Thema, das auch bei Endverbrauchern sehr gefragt ist.

Klare Lösungen für Innen- und Außenbereiche

Auch im Public-Outdoor-Segment setzte WESCO® überzeugende Akzente. Die Ashboy Standascher-Serie präsentierte sich vielseitig und robust und traf die Anforderungen von gewerblichen wie privaten Anwendern gleichermaßen. Mit dem neuen Cubeboy stellte WESCO® zudem eine moderne Standabfallsammler-Serie vor, die durch ihre klare kubische Form und unterschiedliche Größenvarianten hohe Flexibilität bietet und im Handel auf großes Interesse stieß.

Neu strukturiertes Sortiment überzeugt den Handel

Begleitend zu den Produktneuheiten fand die neu geordnete Sortimentsstruktur große Anerkennung. Klare Kategorien, prägnante Produktnamen und ein einheitlicher Markenauftritt erleichtern künftig die Orientierung für Händler und Konsumenten. Die stringente Weiterentwicklung wurde als wichtiger Schritt bewertet, um die Marke WESCO® langfristig noch klarer und stärker im Markt zu positionieren.

Positive Impulse für Handel und Marke

Die Ambiente 2026 bot WESCO® nicht nur eine Bühne für Produktneuheiten, sondern auch Raum für intensive Gespräche mit bestehenden und neuen Partnern. Das durchweg positive Feedback bestätigte den innovativen Kurs der Marke und lieferte wertvolle Impulse für die weitere Sortiments- und Markenentwicklung. Mit hoher Besucherzahl, starker Resonanz und erfolgreich präsentierten Neuheiten zieht WESCO® ein rundum positives Messefazit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber