Häcker erstmalig auf der KBB Birmingham

Als führende Fachmesse für Küchen, Schlafzimmer und Bäder ist die KBB Birmingham im März das wichtigste Branchenevent des britischen Küchenfachhandels – ein Ort wo sich Handel, Design und Innovation begegnen. Der deutsche Küchenhersteller Häcker, der erstmals auf der KBB vertreten sein wird, präsentiert dem britischen Fachpublikum auf einer Fläche von 117 m2 drei Küchen sowie einen Loungebereich. Die auf Stand P90 ausgestellten Planungen zeigen, wie sich mit der Premium-Linie systemat sowie mit der stärker konsumorientierten Produktlinie concept130 einzigartige Küchen planen lassen, die hochwertige, zertifizierte Qualität „Made in Germany“ mit englischem Designbewusstsein verbinden. In beiden Produktlinien zeigt Häcker verschiedene Frontmodelle innerhalb der einzelnen Küchenplanungen sowie bei concept 130 vier ausgewählte Sonderfarben, speziell für die britischen Endkunden.

„Mein Team und ich sehen dieser Premiere mit viel Vorfreude entgegen“, erzählt Jamie Schneider, Managing Director der Hacker UK Ltd. „Wir möchten dem britischen Branchenpublikum zeigen, wofür das deutsche Familienunternehmen Häcker als Marke steht: zuverlässige deutsche Produkt- und Servicequalität, Partnerschaft auf Augenhöhe, einen verantwortlichen Umgang mit Ressourcen und eine hohe, internationale Designkompetenz, welche im britischen Markt spannende neue Impulse setzt.“

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: HÄCKER