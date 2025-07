AXOR und Antonio Citterio präsentieren drei außergewöhnliche Badkonzepte

Der „Gentleman of Design“, wie Citterio genannt wird, antwortete mit drei verschiedenen Badkonzepten, die nicht nur durch ihre schlichte Eleganz und Individualität, sondern auch durch das luxuriöse und persönliche Wassererlebnis, das sie bieten, außergewöhnlich sind.

„Jedes der auf drei verschiedenen Kontinenten angesiedelten Badkonzepte ist für Reisende gedacht, die „Komfort lieben“, sagt Citterio, „und ist von der Idee einer Reise inspiriert – sowohl physisch als auch sensorisch. Wir haben uns Reisen durch Japan, Südafrika und Italien vorgestellt, wobei jeder Ort eine einzigartige Perspektive auf Design, Kultur und die Beziehung zum Wasser bietet.“

„Die einzelnen Konzepte sind „so konzipiert, dass sie die Essenz der Orte verkörpern, die sie inspiriert haben“, erklärt Citterio. Doch bei allen Unterschieden ist jedes von ihnen ein perfektes Schauwerk für die jüngste Zusammenarbeit des Architekten und Designers mit AXOR: die AXOR Citterio C Badkollektion und das AXOR ShowerSphere Brausen Programm. Sie demonstrieren die ästhetische Vielseitigkeit und das enorme Potenzial für die Schaffung unterschiedlicher Duscherlebnisse, die auf die persönlichen Wünsche des Nutzers zugeschnitten sind.

Japanisches City-Loft

Das erste Konzept von Antonio Citterio führt in eine ungenannte japanische Stadt – vielleicht Kyoto -, wo ein minimalistisches Haus, das traditionelle Elemente mit moderner Architektur verbindet, von einem historischen Garten umgeben ist. Im Badezimmer sorgen ein Naturholzboden und ein monolithischer Marmorwaschtisch mit einer eleganten AXOR Citterio C Einhebelarmatur für eine meditative Ruhe. Der Kontrast zwischen dem rauen Beton und den raffinierten schwarzen Mosaiken, beides feste Bestandteile des zeitgenössischen japanischen Designs, „schafft eine ruhige und doch anspruchsvolle Atmosphäre, die die Dualität des japanischen Kulturerbes widerspiegelt.“

In der Dusche jedoch findet diese Reise ihr wahres Ziel. Hoch aufragende, raumhohe Fenster verbinden den Raum mit dem Blick auf einen ruhigen Garten, so dass die Natur die Kulisse für einen Duschbereich mit allumfassendem Luxus bildet. Hier steht AXOR Citterio C mit drei verschiedenen Duscherlebnissen im Mittelpunkt: einen umhüllenden Regen aus der deckenintegrierten 270/270 1jet Kopfbrause, den bogenförmigen Strahl der wandmontierten 120/120 1jet Schulterbrause und den präzisen Strahl einer Stabhandbrause.

Ein AXOR ShowerSelect ID Thermostat ermöglicht die komfortable, intuitive Steuerung dieses facettenreichen Wassererlebnisses. Eine AXOR Drain sowie Hänge- und Ablageelemente aus den AXOR Universal Softsquare Accessoires runden die Produktausstattung ab. In Brushed Nickel gefertigt, bilden die ausgewählten Produkte ein harmonisches, funktionales Ganzes, das den Geist der Umgebung widerspiegelt.

Western Cape Apartment Residenz

Das zweite Badkonzept von Antonio Citterio in der Nähe von Kapstadt, Südafrika, betont die schlichte Eleganz und die raue, natürliche Schönheit der Region. „Jedes Material“, so der Architekt und Designer, „wurde nicht nur wegen seiner Ästhetik ausgewählt, sondern auch wegen seiner Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, um Räume zu schaffen, die den Geist der Orte widerspiegeln, die sie inspiriert haben.“

Die Materialpalette verweist auf die felsige Umgebung von Kapstadt. Für die Wände wählte Citterio einen wasserabweisenden Putz aus rotem, lokalem Ton. Für den Bodenbelag entschied sich der Designer für Palladian Terrazzo. Der aus wiederverwerteten Materialien hergestellte Terrazzo „verleiht dem Haus einen Hauch von Erbe und Nachhaltigkeit und zelebriert den Einfallsreichtum der Region und ihre Verbundenheit mit dem Land.“ Sanfte rote Mosaikfliesen in der Dusche vervollständigen den Look. Am Waschbecken platziert Citterio ein rechteckiges AXOR Suite Waschbecken auf einem Lehmputzschrank und kombiniert es mit einer AXOR Citterio E Einhebelarmatur.

Im Bereich der Dusche kommt der Bezug zur Umgebung dieses Konzepts voll zur Geltung. Wassereffizienz ist für jedes Badezimmer im von Trockenheit geprägten Südafrika von entscheidender Bedeutung. Deshalb setzt Citterio auf die EcoSmart[1] AXOR ShowerSphere Kopfbrause 370/220 2jet. Mit ihrem unverwechselbaren, zeitlosen Design und dem großzügigen, winkelverstellbaren Strahl, der mit einem Durchfluss von nur 8 l/min[2] arbeitet, beweist die AXOR ShowerSphere, dass Komfort und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen.

Um die verstellbare AXOR ShowerSphere Kopfbrause als Herzstück des Badezimmers zu unterstützen, hat Citterio ein Ensemble passender Armaturen ausgewählt: eine AXOR Citterio C Portereinheit, eine AXOR Drain und ein Thermostatmodul aus der minimalistischen AXOR One Kollektion. Alle Armaturen sind in Brushed Black Chrome gefertigt, einer exklusiven AXOR FinishPlus Oberfläche, die einen subtilen, aber prächtigen Kontrast zu den tiefroten Wänden der Räume bildet. Eine zweite Variante des Konzepts sieht eine AXOR Citterio E 3-Loch-Armatur am Waschtisch und ein AXOR Citterio E Thermostatmodul an der Dusche vor – beide mit den charakteristischen Kreuzgriffen der zeitlos eleganten Kollektion von Antonio Citterio.

Mediterranes Hotel in Rom

Für dieses Badkonzept eines mediterranen Hotelzimmers in Rom hat sich Antonio Citterio von seiner Heimat Italien inspirieren lassen. Verkleidet mit einer durchdachten Mischung aus Rosso-Levanto-Marmor und Travertin, einem Stein, der in der lokalen Architektur tief verwurzelt ist, erinnert das Bad „an die Größe und den Reichtum der römischen Kultur“, so Citterio. Eine üppig bepflanzte Terrasse mit weitem Blick über Rom bietet eine Verbindung zur Natur und „fängt die zeitlose Eleganz und die historische Tiefe der Stadt ein“, erklärt der Architekt und Designer.

Eine AXOR Citterio C 3-Loch-Armatur am Waschtisch kontrastiert mit ihrer modernen Silhouette geschickt mit der Wahl klassischer Materialien. Doch die ästhetische Kraft und die Erlebnismöglichkeiten des Citterio-Konzepts kommen im Duschbereich voll zur Geltung. Hier ergänzt die Kombination aus einer AXOR ShowerSphere Kopfbrause 250/160 1jet, einer AXOR Citterio E Brausestange und einer AXOR ShowerSolutions 130 3jet Handbrause perfekt die moderne römische Ästhetik des Raumes und bietet gleichzeitig eine reiche Auswahl an Strahlarten.

Mit Hilfe eines AXOR ShowerSelect ID Thermostats können die Gäste eine ganze Reihe von luxuriösen Duscherlebnissen genießen, während sie den Blick auf den Petersdom genießen. Citterio hat sich für seine Auswahl an AXOR Produkten für die hochwertige Oberfläche Brushed Bronze entschieden, eine weitere exklusive AXOR FinishPlus Oberfläche, die den Glanz der Ewigen Stadt perfekt ergänzt.

Escaping the Ordinary

„Für mich verkörpert ‚Escape the Ordinary‘ die Idee, das Badezimmer in mehr als nur einen funktionalen Raum zu verwandeln“, so Citterio abschließend. Insbesondere die Dusche kann ein Ort der persönlichen Zuflucht und des Wohlbefindens sein, aber um dies zu erreichen, muss sie besonders auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben abgestimmt sein. Das AXOR ShowerSphere Programm des Designers trägt entscheidend dazu bei, diese Anforderungen zu erfüllen. Mit einer großen Auswahl an luxuriösen Duschprodukten und einem verstellbaren Brausearm hebt AXOR ShowerSphere den persönlichen Komfort auf die nächste Stufe.

Entscheidend für die Umsetzung dieser Designziele war jedoch auch Citterios eigene Kollektion AXOR Citterio C. „Die Einfachheit und Flexibilität von AXOR Citterio C ermöglicht eine nahtlose Integration der Dusche in eine Vielzahl von Umgebungen.“ AXOR Citterio C bietet eine breite Palette luxuriöser Duscherlebnisse, allein oder in Kombination mit dem AXOR ShowerSphere Programm, und „ermöglicht es, das Duscherlebnis zu organisieren und zu personalisieren und macht es zu einem außergewöhnlichen Element in jedem Raum.“ Kein Wunder, dass die Kollektion als Basis für diese drei außergewöhnlichen Badkonzepte dient.

[1] EcoSmart Brausen verbrauchen bis zu 40 % weniger Wasser als herkömmliche AXOR Duschen bei 3 bar.

[2] Im Vergleich zu unseren herkömmlichen Produkten begrenzt der flexible Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch auf max. 8L/Min (bei 3 bar).

