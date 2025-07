Vom Garten zum Outdoor-Erlebnis: spoga+gafa 2025 zeigt, wohin sich der Markt bewegt

Das Leben im Grünen wird zum Ausdruck eines modernen Lebensstils und eröffnet neue Chancen für Handel und Industrie. Die spoga+gafa 2025 hat gezeigt, wie stark sich die Bedeutung des Außenbereichs verändert und künftig den Markt beeinflussen wird. Nach drei intensiven und erfolgreichen Messetagen zieht die weltweit führende Messe für Gartenlifestyle & BBQ eine positive Bilanz. Mit rund 26.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus über 100 Ländern sowie mehr als 1.600 Ausstellern aus dem In- und Ausland bestätigt die spoga+gafa ihre Bedeutung als führende Plattform der Grünen Branche. Zu den Top-Besuchernationen gehörten Deutschland, die Niederlande, Großbritannien, Italien, Frankreich, Polen sowie die USA, Australien und Kanada. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Herausforderungen ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, das auch als positives Signal für die neue Tagefolge gewertet werden kann.

Im Fokus der Messe standen zentrale Themen, die die Grüne Branche derzeit bewegen: der Wunsch nach emotionaler Relevanz, strategischer Orientierung und marktnahen Innovationen. „In einem Jahr, das derzeit noch von wirtschaftlicher Zurückhaltung geprägt ist, hat die spoga+gafa gezeigt, welche Schlüsselrolle sie als internationaler Branchentreffpunkt spielt“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Dieser Erfolg untermauert nicht nur die internationale Relevanz der Veranstaltung, sondern steht auch für einen sichtbaren Wandel, den wir mit der spoga+gafa in den kommenden Jahren konsequent gestalten werden. Denn Fortschritt ist ohne Veränderung nicht möglich“, bringt es Frese auf den Punkt.

Neues Konzept für 2026 stärkt Zukunftsfähigkeit

Mit einem überarbeiteten Konzept für 2026 positioniert sich die spoga+gafa zukunftsfähig und marktnah. Sie folgt dabei den vielfach geäußerten Erwartungen der Branche nach einer klareren Strukturierung, stärkerer Zielgruppenorientierung und einer gezielten Reaktion auf neue Freizeit- und Konsumgewohnheiten.

Neue Themenwelt: Outdoor Adventure mit eigener Halle

Ab 2026 ergänzt der Bereich „Outdoor Adventure“ mit einer eigenen Halle die etablierten Themenbereiche „Living“, „Creation & Care“ und „BBQ“. Hier treffen Erlebnis, Aktivität und Outdoor-Lifestyle auf Produktinnovation und Community Building. Die dahinterstehende Idee: Der Außenbereich wird zum Erlebnisraum für Bewegung, Balance und Abenteuer. Damit erweitert die spoga+gafa gezielt ihre Zielgruppen um Outdoor-Händler, Content Creatorinnen und Creators sowie Marken, die das Thema Outdoor Adventure emotional inszenieren und differenziert erzählen wollen.

Neuausrichtung im Möbelbereich

Der Bereich der Outdoor-Möbel wird im Zuge des Konzepts neu strukturiert. In Halle 9 entsteht eine kuratierte Ausstellungsfläche, exklusiv für europäische Outdoor-Möbelhersteller, die mit nachhaltiger Produktion, kurzen Lieferwegen und hoher Designqualität überzeugen. Diese Fokussierung auf Herkunft, Qualität und Stil stärkt nicht nur den europäischen Markt, sondern schafft auch ein unverwechselbares Profil im internationalen Messegeschehen.

Garden Sourcing Hub und Flavour Market liefern neue Akzente

Auch andere Angebotsbereiche erfahren eine Neuausrichtung: So wird das Thema Asia-Sourcing künftig unter dem Namen „Garden Sourcing Hub“ gezielt für internationale Einkäuferinnen und Einkäufer in einer eigenen Halle gebündelt. In der BBQ-Halle sorgt ab 2026 zudem der „Flavour Market“ alle zwei Jahre für eine stärkere Verknüpfung von Grilltechnik, Kulinarik und Cross-Selling-Potenzialen.

Die nächste spoga+gafa findet von Montag, 22. Juni bis Mittwoch, 24. Juni 2026 in Köln statt. Diese Tagefolge wird künftig in geraden Jahren zur Regel. In ungeraden Jahren startet die Messe weiterhin an einem Dienstag. Diese Flexibilität in der Tagefolge gewährleistet eine hohe internationale Beteiligung, optimale Reiseplanung und die bestmögliche Terminierung im Wettbewerb mit anderen Messen.

Einen Nachbericht über die die Spoga+gafa lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur, die Ende August erscheint.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse