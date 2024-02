Beim DFB-Campus in Frankfurt am Main setzt kadawittfeldarchitektur auf Böden von Bauwerk Parkett

Farblich abgestimmt harmonieren die Grün-, Grau- und Weisstöne der Möbel und Wände im DFB-Campus mit dem eleganten Holzboden. Die Parkettlösungen von Bauwerk Parkett sind Cradle to Cradle®-zertifiziert – ein wichtiger Aspekt für die nachhaltige Bauweise des Neubaus nach Plänen von kadawittfeldarchitektur.



Über 300 Meter erstreckt sich der neue DFB-Campus auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn – mit Blick auf die Frankfurter Skyline und angrenzend an den Stadtwald

Wo einst die Galopprennbahn einen 9-Loch-Golfplatz umschloss, steht heute der über 300 Meter lange Neubau des DFB-Campus, an den sich in alle Richtungen Funktionsbereiche anschliessen. Umgeben von Rasenflächen öffnet sich der Blick aus dem Innenraum ins Grüne, das sich von der Sportanlage bis in die Innenstadt erstreckt und nach Süden und Westen in den Frankfurter Stadtwald übergeht. Das Architekturbüro kadawittfeldarchitektur aus Aachen ist für die Planung und Umsetzung des gesamten Gebäudes und der Innenräume verantwortlich. Da grosser Wert auf Nachhaltigkeit und kreislauffähige Produkte gelegt wurde, kamen unter anderem wohngesunde und Cradle to Cradle®-zertifizierte Echtholzböden von Bauwerk Parkett zum Einsatz.

Für die Seminar- und Konferenzräumen im DFB-Campus fiel die Wahl auf Monopark Eiche im Kurzstabformat in einem warmen Honigton

Für den Deutschen Fussballbund e.V. ist es eine neue Erfahrung, alle Aspekte des Fussballs an einem Ort zu vereinen. kadawittfeldarchitektur folgte in ihrem Entwurf dem Gedanken «Der Sport formt das Haus». Entlang eines «inneren Boulevards», der sich als gläserne Orientierungsachse durch das gesamte Gebäude zieht, gruppieren sich die verschiedenen Funktionsbereiche wie in einer kleinen Stadt. Im Norden befindet sich der Sportbereich mit den Bereichen Akademie, Fitness, Athlet:innenhaus, Sport- und Mehrzweckhalle sowie der Marktplatz mit dem zentralen Personaleingang. Im Süden schliessen sich der Haupteingangsbereich, das Verwaltungsgebäude, der Pressebereich und die Besprechungsräume an.

Das geräucherte Eichenparkett im Format Cleverpark 1250 von Bauwerk Parkett setzt im Verwaltungsbereich warme Akzente und schafft eine Atmosphäre, die Gemütlichkeit und moderne Arbeitswelt optimal verbindet

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauwerk-parkett.com

Quelle: Bauwerk/ Fotos: Bauwerk, Eduardo Perez