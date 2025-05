Beko Austria AG begeistert auf den küchenwohntrends 2025: Technologie, Nachhaltigkeit und Kocherlebnis im Fokus

Das Team der Beko Austria AG auf den küchenwohntrends 2025

elektrabregenz: Zukunftsweisende Technologien im Zentrum

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen energieeffiziente und nutzerfreundliche Produktneuheiten. Hier überzeugten der elektrabregenz Geschirrspüler GIV 6A580 X sowie die Kühl-Gefrierkombination KFIBN 44000 im Rampenlicht. Der vollintegrierte Geschirrspüler GIV 6A580 X verfügt über die MaxCoverage-Technologie. Diese sorgt dank vier Satelliten-Sprüharmen und ihrer bidirektionalen Bewegung für eine effiziente und mühelose Reinigung. Denn so wird eine effektive Wasserverteilung gewährleistet, dass auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden. Der KFIBN 44000 ist mit der innovativen ErnteFrisch-Technologie ausgestattet, die mittels einer dreifarbigen Beleuchtung dafür sorgt, dass Vitamine in Obst und Gemüse länger erhalten bleiben. Dank der Duo-Cooling NoFrost Technologie ist ein manuelles Abtauen des Gefrierteils nicht nötig. Besonders gut kam auf der Messe seine FlexiZone an. Denn sie kann so genutzt werden, wie es gerade gebraucht wird: Entweder als Kühl- oder als Gefrierteil.

Evren Aksoy, Harald Kasperowski mit Alp Ruben am Messestand

Ein weiterer Star in Salzburg war der elektrabregenz Muldenlüfter MDI 8712 – das Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug fängt Wasserdampf, unangenehme Gerüche oder Bratendunst gleich ein, bevor sie aufsteigen und sich im Raum ausbreiten können. Und ein besonderes Highlight war das neue elektrabregenz Multifunktionsbackrohr MBP 74090 BRB mit pyrolytischer Selbstreinigung. Mit der Midnight-Serie kombiniert elektrabregenz elegante Schwarztöne mit innovativer Technik. Aus ihr stammt auch der neue elektrabregenz Combi Steam BBID10500MTMW, der innovative Technologie mit stilvollem Design verbindet. Der energieeffiziente Kombi-Dampfbackofen verfügt über die innovative AeroPerfect-Technologie und lässt sich mit der HomeWhiz-Steuerung per App steuern. Ein besonderes Highlight: die Kerntemperatursonde für punktgenau gegartes Fleisch sowie die integrierte Dampfgarfunktion für nährstoffschonendes Kochen. Das elegante Midnight Design mit hochwertigem Metallgriff macht den BBID10500MTMW zu einem echten Blickfang.

Messestars von Beko

Ein Highlight in Salzburg war der Einbaubackofen BCBISA17400KSBMPS im ansprechenden DeepBlack Design, das dem Gerät eine tiefmatte, elegante Anmutung verleiht. Die vollständige schwarze Glasfront mit minimalistischem Bedienfeld macht in jeder Küche eine gute Figur. Aber auch im Inneren überzeugt er mit SteamAid Dampfuntersützung und mit der Pyrolyse-Funktion. Bei Beko stand unter anderem der Beko Geschirrspüler BDIN4S560WP mit PowerIntense-Technologie im Mittelpunkt, die mit mehr Sprüharmen für eine optimale Wasserverteilung sorgt und selbst schwer zugängliche Stellen erreicht. Mit 15 Maßgedecken und einer Energieeffizienzklasse A bietet er weitere Pluspunkte. Auch die neue Beko Einbau-Kühl- und Gefrierkombination B5BCNA295HS zog die Blicke auf sich. Obwohl sie mit 54 cm recht schlank ist, passen in sie 270 Liter hinein. Zudem verfügt sie über die innovative AeroFlow-Technologie, die für eine schonende Kaltluftverteilung und damit für eine längere Frische der gelagerten Lebensmittel sorgt. Weitere Beko Highlights: Das 80 cm breite Induktionskochfeld HII84540IFT verfügt über Induktionskochzonen und einer FlexZone, die sich für größere Töpfe und Pfannen kombinieren lässt. Mit 18 Kochfunktionen sowie einer Energieverwaltungsfunktion für die Anpassung des Stromverbrauchs, bietet es vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Mit in Salzburg war auch das neue Beko Backofenset BBSE17321B, das aus einem Backofen mit 72 Litern Fassungsvermögen und einem Glaskeramikkochfeld besteht.

Live erleben: Kochen trifft Innovation

Ein Publikumsmagnet auf dem Messestand waren die täglichen Live-CookingShows, bei denen die Küchengeräte im Einsatz erlebbar gemacht wurden. Unter dem Motto „Innovation trifft Geschmack“ begeisterte „Austria’s next Küchenchef:in“-Teilnehmer Alp Ruben gemeinsam mit Moderatorin Patricia Kaiser das Publikum. Vom europäischen Frühstück über den Beko Sustainability Brunch bis hin zum „Meet your Meat“-Lunch mit dem elektrabregenz Bratenfühler konnten sich die Gäste selbst von der Leistungsfähigkeit der Geräte direkt vor Ort überzeugen. Auch gesunde Zubereitungen wie das ölfreie Frittieren mit der AirFry-Funktion im elektrabregenz Backrohr MB 74090 BRBAF sorgten für Staunen und Genussmomente.

Die Stars auf den küchenwohntrends: Beko Backrohre

Starke Präsenz mit starken Marken

Die küchenwohntrends boten vor allem Raum für fundierte Gespräche mit dem Fachhandel. Dr. Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG, zieht ein positives Resümee:

„Die küchenwohntrends 2025 waren für uns ein voller Erfolg. Wir konnten zeigen, dass Beko und elektrabregenz nicht nur technologisch führend sind, sondern auch Lösungen bieten, die den Alltag unserer Kundinnen und Kunden nachhaltig verbessern. Ebenso konnten wir unsere Stärke im Einbausegment eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der direkte Kontakt zum Fachpublikum und die Begeisterung für unsere Produktneuheiten bestärken uns in unserem Weg.“

Evren Aksoy mit den Satelliten-Sprüharmen

Das waren die präsentierten Highlights:

elektrabregenz

KFIBN 44000 | SBSQ 4590 DX | GIV 6A580 X | MGIV 56580 XL | MDI 8712

HE 84091 BRBAF | MBBID10500MTMW | MHII68811NTMTI | MB 74090 BRBAF | MBP 74090 BRB

KFIBN 44000 | SBSQ 4590 DX | GIV 6A580 X | MGIV 56580 XL | MDI 8712 HE 84091 BRBAF | MBBID10500MTMW | MHII68811NTMTI | MB 74090 BRBAF | MBP 74090 BRB Beko

BBID10500MTMW | BDIN4S560WP | BDIN38460 | B5BCNA295HS | BCNE400E50SHN

BBSE17321B | HIXI 64700 UF | HII84540IFT | BCBISA17400KSBMPS | BBIR17300BCS

Einladung zur Fortsetzung des Dialogs

Die Beko Austria AG bedankt sich bei allen Besucher:innen und Partner:innen für das große Interesse und freut sich auf die kommenden Gespräche und gemeinsamen Projekte im Fachhandel. Wer es nicht zur Messe geschafft hat, kann sich online unter beko.com/at-de oder elektrabregenz.com über die vorgestellten Produkte informieren oder direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko Austria AG