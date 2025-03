V-ZUG an der Mailänder Designwoche 2025

«Durch ein Spiel aus Licht, verschiedenen Vorstellungen und kulinarischen Erlebnissen verortet die Installation die Kunst im Alltag und unterstreicht die Schönheit und Präzision der Technologie, während sie gleichzeitig den Backofen zum Kunst- und Innovationsobjekt erhebt.» – Elisa Ossino

V-ZUG Studio Milano präsentiert “Banquet Echoes”, eine multisensorische Installation und performative Darbietung, die von der bekannten Designerin und Architektin Elisa Ossino konzipiert wurde. Dieses einzigartige Erlebnis vereint visuelle, haptische und akustische Erfahrungen, um so die Geschichte von V-ZUG zu erzählen und Brücken zwischen Kunst und Technologie zu schlagen.Banquet Echoes im V-ZUG Studio Milan.

Kulinarisches Erlebnis

Im Zentrum der Installation können Besucher: innen die von der V-ZUG Gourmet Academy kreierten kleinen Häppchen probieren. Zu unterschiedlichen Tageszeiten werden verschiedene Konsistenzen, Geschmacksrichtungen, Aromen, Formen und Farben präsentiert: Grüntöne am Morgen, Violett am Nachmittag und Schwarz-Weiss am Abend.

Künstlerisches Ambiente

Nachts verwandelt sich die Installation in einen gemütlichen Ort künstlerischen Schaffens. Überraschungsauftritte von Attilio Cristiani vom Teatro delle Moire lassen die Gäste in eine ironische, absurde Atmosphäre eintauchen, die ans Cabaret Voltaire erinnert. Drei vom Textilbildner Midi (Matteo Idini) eingekleidete Künstler:innen nutzen das bildnerische Potenzial des Stoffs und verwandeln Kleidung in zeitgenössische Kunst.