„belétage Salzburg – ein Erfolg auf ganzer Linie“

Von 24.-25 Januar 2024 verwandelte die belétage die Mozartstadt erneut zum Hotspot für innere Raumgestaltung. Die Veranstalter Austrian Exhibition Experts durften rund 60 Aussteller und 1.948 nationale und internationale Besucher im Salzburg Congress begrüßen. Alle Anwesenden waren einer Meinung: es gibt keinen besseren Weg, um das neue Messejahr zu starten!

Drei Etagen inklusive dem Europasaal waren voll belegt mit den neuesten Trends. Von Sicht- und Sonnenschutz, Wohn- und Möbelstoffen über Farben, Tapeten und Teppiche, Möbel, bishin zu allem rund ums Thema Schlafen, bot die belétage alles, was das Raumausstatterherz begehrt.

Neues Catering-Konzept versüßte den Besuch

Die beiden Foodtrucks, die vor dem Salzburg Congress warme Köstlichkeiten servierten, kamen bei Ausstellern und Besuchern sehr gut an. Auch die Prosecco-Bar im Europasaal wurde fleißig zum Netzwerken und Austausch unter Branchenkollegen genützt. Am Abend des ersten Messetages luden die Expo Experts dann zum Messeausklang, wo zu entspannten Klängen eines DJs auf eine erfolgreiche belétage 2024 angestoßen wurde.

Stimmen aus der Branche

Aussteller sowie Veranstalter waren äußerst zufrieden mit der Messe und überwältigt vom Besucherandrang. So äußerte sich Andreas Straßer, Marketingleiter der LEHA GmbH: „Wir freuen uns schon jetzt auf die belétage im nächsten Jahr, weil wir hier optimal unsere Neuheiten präsentieren können. Wir sind super zufrieden mit der diesjährigen Messe. Auch die Besucherzahlen übertrafen unsere Erwartungen.“

Auch Thomas Schmölz, Sales Director bei KOBE Interior Fabrics blickt positiv auf die letzten Tage zurück: „Danke für die Durchführung der belétage 2024 in Salzburg. Die Besucherzahl und Aufträge haben unsere Erwartungen erreicht, wir sind sehr zufrieden. Die Stimmung war wie immer gut, das gesamte Experts – Team hat wieder einmal vorzügliche Arbeit geleistet. Wir freuen uns schon auf die belétage Hamburg!“

Die Firma Steiner1888 ist ebenfalls jedes Jahr auf der belétage Salzburg und Hamburg vertreten. Head of Sales, Michael Gräff zeigt sich optimistisch „Ein herzliches Dankeschön für die gute Organisation der Messe! Es waren zwei schöne und erfolgreiche Messetage, die Qualität der Besucher war hoch und auch die Quantität hat gepasst! Wir sind gespannt auf Hamburg!“

„Zuerst waren wir unsicher bezüglich der neuen Tagefolge – von Sonntag-Montag auf Mittwoch-Donnerstag. Es hat sich aber unserer Meinung nach, nicht als Nachteil herausgestellt. Im Großen und Ganzen sind wir mit der belétage sehr zufrieden gewesen. Das Veranstaltungsteam war sehr hilfsbereit und freundlich.“ zeigt sich Wolfgang Eckmayer, Verkaufsleiter von Houlés, optimistisch.



Clara Wiltschke, CEO Austrian Exhibition Experts blickt stolz auf die beiden Messetage und die positive Stimmung zurück: “Wir haben heuer bei der belétage sowohl am Catering-Konzept etwas geändert, als auch eine neue Tagefolge komplett unter der Woche ausprobiert. Und das Feedback unserer Aussteller und Besucher spricht für sich. Wie sagt man so schön: Wer wagt, gewinnt!“

Ein Wiedersehen der Branche bei der nächsten Veranstaltung der Expo-Experts lässt nicht lange auf sich warten: Von 7.-8. Februar 2024 findet die belétage in der Kuppel Hamburg statt.

Für das kommende Jahr 2025 ist die belétage dann sowohl in Salzburg, als auch in Hamburg und Düsseldorf geplant!

Weitere Informationen finden Sie unter www.beletage-salzburg.at

Quelle: Austrian Exhibition Experts