Produktvorstellung QUIET.BOX Live für Videocalls

Homogene Grundausleuchtung, indirekte Akzentbeleuchtung und zuschaltbare Frontbeleuchtung: Was sich wie die Betriebsanleitung eines Autos liest, ist eines der Erfolgsrezepte der neuen Raum-in-Raum-Lösung aus dem hessischen Karben. Das Traditionsunternehmen König + Neurath bietet seinen Kundinnen und Kunden nicht nur Schreibtische, Bürostühle und Stauraumlösungen, sondern auch innovative Raumsysteme. Jetzt führt er eine Variante ein, die Videomeetings – wenngleich nicht inhaltlich, aber formal und funktional – verbessern kann. Indem sie Personen im besten Licht und mit optimalem Ton präsentiert.

Wie Rahmenbedingungen auch die inhaltliche Qualität des Videokonferenzen verbessern

„Videokonferenzen bieten unseren Partnern, wie vielen Unternehmen überhaupt, die Möglichkeit, ihre Teams zu Abstimmungen, Updates oder Projektarbeit zusammenzubringen, ohne dass Reisekosten anfallen oder alle Beteiligten gleichzeitig im Büro sein müssen. Der Knackpunkt für die Organisation ist bisher jedoch, dass Einzelne häufig ganze Meetingräume blockieren oder direkt an ihrem Arbeitsplatz am Videocall teilnehmen, was andere dann wiederum stört,“ schildert Peter Heimann, der Vertriebsleiter Raumsysteme bei König + Neurath, zwei der gängigen Probleme. „Da die Licht- und Tonqualität meist suboptimal ist, gehen Inhalte und Feinheiten auf dem Übertragungsweg verloren,“ nennt er weitere Herausforderungen. „Wenn Sie in aller Ruhe in einem angenehm belüfteten Raum sitzen, der keine störenden Geräusche hereinlässt, Sie im besten Licht und mit einem optimalen Ton präsentiert, dann sind Sie selbst konzentrierter und werden von den Call-Teilnehmenden klar und deutlich wahrgenommen. Das ist schon die halbe Miete.“

Vorteile der QUIET.BOX Live für Architekten und Einrichterinnen

Die neue Videobox von Hause König + Neurath bietet aber nicht den Nutzern eine Reihe von Vorteilen, auch Einrichtende oder Planer profitieren davon. So eröffnet der punktuelle Einsatz der QUIET.BOX Live neue Möglichkeiten in der Strukturierung der Flächen: In offenen Bürolandschaften können sie flexibel platziert ohne Eingriff in die Baustruktur und in Stil und Farbigkeit an das vorhandene Mobiliar angepasst werden. Sie erhöhen die Flexibilität, indem sie mit der QUIET.BOX Duo und QUIET.BOX Duo XL gruppiert werden kann, und so unterschiedlich große autarke Rückzugsbereiche geschaffen werden. „Mit der QUIET.BOX Live haben wir einen Nerv getroffen und bereits vor der offiziellen Markteinführung mehr als ein Dutzend Exemplare davon verkauft,“ freut sich Peter Heimann von König + Neurath.

Zahlen, Daten und Fakten zur neuen QUIET.BOX Live

Abmessung: 1.200 x 1.500 x 2.226 mm

Beleuchtung: Homogene Grundausleuchtung, indirekte Akzentbeleuchtung und zuschaltbare Frontbeleuchtung

Akustik: großflächige Akustik-Stoffblenden für echofreies Telefonieren, Akustikverglasung mit 38 db

Design: umfangreiche Stoff- und Materialauswahl

Montagedauer: geräuscharme Installation innerhalb weniger Stunden

Nachhaltigkeit: unkompliziertes Versetzen bei Umbau, zahlreiche Möglichkeiten der Neugestaltung (lange Lebensdauer), Demontage ohne Materialverlust und mit den Büromöbelexperten über aktuelle Themen ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig-neurath.com

Quelle: König+Neurath