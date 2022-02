Bene baut Geschäft mit Möbeln für den Privatbereich aus

Mit Torsten Neeb (im Bild oben) übernimmt ein Retailexperte die Vertriebsleitung für das Privatkunden-Möbelgeschäft des internationalen Büroexperten Bene GmbH in Deutschland und Österreich.

Letztes Jahr gab Bene bekannt, dass sie mit der Marke „BENE FOR HOME“ in den Business-to-Consumer-Markt eintreten. Seitdem wächst das Produktportfolio an zeitlos-eleganten Designstücken mit zahlreichen Features wie Funktionalität, Langlebigkeit und ergonomischen Extras stetig und deckt neben dem Home-Office-Segment auch die klassischen Wohnbereiche ab.

„Um nun auch dem wachsenden Netz an Fachhandelspartnern und Onlineshops für gehobene Designmöbel die adäquate Unterstützung zu bieten, wird Torsten Neeb die Aktivitäten rund um den Vertrieb des BENE FOR HOME Sortiments steuern“, erläutert Michael Fried, Geschäftsführer für Sales, Marketing & Innovation, Bene GmbH.

Torsten Neeb besitzt über 25 Jahre Berufspraxis im Vertrieb gehobener Produkte aus den Bereichen Möbel, Ladenbau, Visuelles Merchandising und Innenarchitektur. „Es ist mein Ziel, unsere Organisation so aufzustellen, dass wir unsere Handelspartner bestmöglich darin unterstützen, die neue BENE FOR HOME Kollektion in ihrer ganzen Ästhetik und Funktionalität dem Endkunden zu präsentieren“, so der neue Vertriebsleiter.

