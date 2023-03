berbel Akademie – Umfangreiche Informationen und tiefe Einblicke in die Produktwelt

Produkte verstehen und (be)greifen. berbel führt in der Akademie am Standort und mobil on Tour regelmäßige Händlerschulungen durch.

Anfang 2020 eröffnete berbel ergänzend einen zweiten Showroom in Laichingen, Baden-Württemberg. Hier nehmen vorwiegend Interessenten aus Süddeutschland und Österreich die Schulung wahr. Die Teilnehmer können so detaillierte Produktinformationen ohne längere Anreise erhalten. Auf Anfrage bietet berbel auch Produktschulungen in dem hauseigenen mobilen Showtruck bei Handelspartnern vor Ort an.

berbel Wissen für Beratung und Verkauf am POS

Für Sicherheit im Verkaufsgespräch stärkt die berbel Produktschulung die Fachkompetenz der Handelspartner rund um das Portfolio. Neben der Unternehmensvorstellung gehören umfassende Produktpräsentationen im Showroom oder Showtruck, das Vermitteln der Theorie hinter der innovativen Technik sowie eine Schulung zur Nutzung des Verkaufshandbuchs zum Inhalt der Akademie. Ein wesentlicher Teil der Akademie-Tage in Rheine ist die Werksbesichtigung. Um auch aus der Ferne einen Blick hinter die Kulissen der berbel Manufaktur zu gewähren, wird in Laichingen und im Showtruck die Live-Besichtigung visuell durch entsprechendes Videomaterial ersetzt. berbel bietet neben Schulungen vor Ort, auch eine digitale Akademie an. Via Laptop, am Desktop-Rechner, per Tablet oder Handy, berbel unterstützt den Handel auf sämtlichen Kanälen.

Produktschulung ganz nah am Kunden

Das Team der Akademie besteht aus Daniel Bischoff (Leitung) und zwei Produkttrainern, Marcel Dammberg und Patrick Bauschulte. Jährlich führen sie mehr als 50 Schulungen allein in Rheine durch. Produkttrainer Marcel Dammberg betont: „Rund 600 Akademieteilnehmer besuchten uns im vergangenen Jahr in Laichingen. In dem Showtruck schulen wir zudem bis zu zehn Händler wöchentlich und das mehr als 35 Wochen im Jahr. Produktschulungen mit dem Showtruck leitet der zuständige Mitarbeiter im Außendienst oder ein Trainer aus dem Akademieteam.“

Die Anmeldung zur berbel Akademie erfolgt über das Anmeldeformular auf berbel.de/akademie oder über den zuständigen Ansprechpartner im Außendienst.

