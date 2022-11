berbel erweitert seinen Außendienst in Österreich

Christian Hehenberger ist seit November neuer Gebietsverkaufsleiter Österreich bei dem Dunstabzugsspezialisten berbel Ablufttechnik GmbH aus Rheine in Westfalen. Er vervollständigt das Team von berbel Gesamtvertriebsleiter Markus Wegmann für den österreichischen Markt – mit den Kollegen Ludwig Lindner, PLZ-Gebiet: 01-32/34;35;37/70-75/80-86 und Patrick Bortolotti, PLZ-Gebiet: 60-69/90-91. Hehenberger wird den Bereich Bestandskunden sowie das Neukundengeschäft für berbel Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge maßgeblich mit ausbauen.

Das Verkaufsgebiet von Christian Hehenberger

Momentan durchläuft er eine intensive Schulung in der firmeneigenen Akademie, in der Produktion und angliedernden Abteilungen. Nach der Einarbeitungszeit und Vorstellung bei den Kunden vor Ort wird Christian Hehenberger ab Januar 2023 sein Verkaufsgebiet übernehmen.

Der gelernte Tischler und Einrichtungsberater war unter anderem mehrere Jahre im Außendienst bei dem österreichischen Büromöbelproduzenten Hali, Svoboda, Neudörfler sowie der ewe Küchen GmbH in Wels tätig. „Wir freuen uns, einen neuen Kollegen in der berbel Familie begrüßen zu dürfen. Mit Christian haben wir einen Kenner aus der Möbel- und Küchenindustrie gewinnen können, der die Betreuung unserer Fachhandelspartner, Schreiner und Tischler mit viel Erfahrung aus der Branche übernehmen wird. Den Erfolg im Inland können wir nun mit dem Ausbau des Vertriebs in Österreich fortsetzen“, betont Markus Wegmann.

Quelle. berbel