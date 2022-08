berbel steht für Wertig- und Langlebigkeit

Technologien mit Mehrwert

berbel entwickelt, produziert und vertreibt seit 2001 Dunstabzüge, die in Handarbeit am Unternehmenssitz in Rheine hergestellt werden. Verbaut wird ausschließlich hochwertiges Rohmaterial wie antimagnetischer Edelstahl sowie Bedienteile von deutschen Qualitätsherstellern. Geräte von berbel erfüllen die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards in Privatküchen. Eine ressourcenschonende Produktion, kurze Transportwege sowie deutlich weniger Altgeräte-Entsorgung entlasten die Umwelt. Darauf gibt berbel eine 5-Jahres-Garantie.

Die Montage des Skylinelüfters bei berbel

Langlebig – das berbel Prinzip arbeitet mit der Kraft der Zentrifuge, ohne den Einsatz von leistungsmindernden Fettfiltern. Jeder Dunstabzug bleibt so leistungsstark wie am ersten Tag. Energiebewusst – die berbel EC-Lüftermotoren sind leiser und sparen bis zu 62 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Lüftern.

Umweltschonend – der Wechsel der Geruchsfilter ist einfach: nur die im Filter befindliche Aktivkohle wird durch einen Nachfüllpack ersetzt. Kein Austausch des gesamten Filtersystems. Regenerativ – das permalyt®-Filtersystem verwandelt störende Gerüche in der Küche in reine Luft. Selbstregenerierend und wartungsfrei.

Soziales Engagement

Nachhaltigkeit bedeutet bei berbel auch der faire partnerschaftliche Umgang mit Mitarbeitern, Handelspartnern und Lieferanten. Der Faktor Mensch spielt bei der Produktion am Standort Deutschland eine große Rolle. Seit mehr als 20 Jahren verbindet berbel eine enge Partnerschaft mit den Freckenhorster Werkstätten und der Caritas. Diese Kooperationen mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderung hat mit zum Wachstum und zur Entwicklung geführt, die berbel in den letzten Jahren vollzogen hat. Das Ergebnis sind hochwertige Dunstabzüge – Made in Germany.

Quelle: berbel