Holz-Handwerk 2022 – Viel Austausch und Inspiration am Ostermann-Stand

Der Ostermann-Messestand zeigte diesmal ganz neu verschiedene Inspirationswelten, die live erkundet werden konnten

Nach der langen Messepause war die Freude über den persönlichen Austausch bei Ausstellern und Messebesuchern gleichermaßen groß. Ein Besuch am Ostermann-Stand lohnte sich besonders, denn hier erwarteten die Handwerker nicht nur hochmotivierte Mitarbeiter und viele neue Produkte und Services, sondern auch jede Menge kreativer Ideen. Das große Messeteam stellte die Produkte anhand von fertigen Werkstücken und Exponaten zu den Themen Homeoffice, Ladenbau, Küchenbau und Werkstatt vor. Zudem gab es regelmäßige Live-Vorführungen mit Kanten, Naturoberflächen und Möbellinoleum.

Aktuelle Kantentrends

Im Zentrum standen diesmal die matten, supermatten und extrem matten Kanten in allen Unifarben. Weiterhin konnte man realistisch anmutende Holz- und Steindekore sehen. Zahlreiche Exponate zeigten die hohe Qualität der Zuordnung von Kante und Platte sowie die große Vielfalt bei den Arbeitsplattenkanten. Ein weiteres Thema war der Dekorverbund der Kanten. So steht eine beträchtliche und stetig wachsende Anzahl an Kanten gleich in 3 Stärken – 0,4 mm, 1 mm und 2 mm – dekorgleich zur Verfügung.

Erlebniswelt Ladenbau

Im Bereich Ladenbau fanden Messebesucher ausgewählte Regal- und Präsentationsmöbel aus den Ostermann-Magazinen, live und zum Anfassen. So sah man im Bike-Shop das Smartcube-Regalsystem und ein Fahrradpodest, das mit einer GFK-Oberfläche verkleidet war. Im hochwertigen Juwelierbereich gab es Vitrinen und Thekenmöbel, die mit Fenix NTM-Fronten, Schubkästen, Griffleisten und einer Linoleumeinlage aus dem Ostermann-Sortiment ausgestattet waren.

Erlebniswelt Homeoffice

Im Bereich Homeoffice gab es einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit einem raffiniert angebauten Sideboard. Alle Materialien – vom Tischgestell über den Kabeldurchlass bis zur QI-Ladespule – stammten selbstverständlich aus dem Ostermann-Sortiment. Sie standen für die Vielfalt an Produkten für den Büromöbelbau.

Erlebniswelt Küchenbau

Für den Bereich Küchenbau war eine komplette Küchenzeile in trendstarker Echtholzoptik aufgebaut. Mit allem, was der Handwerker für die Gestaltung braucht: von der Armatur bis zum Abfalltrennsystem. Hier gab es hochwertige Echtholzfronten, Auszüge und Innenschubkästen, oder auch die gerade angesagten Aluminiumglasrahmen mit Rauchglasfüllung. Zudem wurde in einer weiteren Showküche ansprechend dargestellt, warum wasserbeständige Fugen bei Küchenmöbeln so wichtig sind – und Kanten in diesem Bereich daher möglichst mit PUR-Schmelzklebern oder einer TPU-Nullfugenbeschichtung verarbeitet werden sollten.

Küchentrend Holz: In der real aufgebauten Küche gab es von Armaturen über Innenschubkästen bis hin zu Aluminiumglasrahmen einiges zu entdecken.

Erlebniswelt Werkstatt

In der „Ostermann-Werkstatt“ gab es Live-Demonstrationen zur Flächenverklebung der neuen Naturoberflächen sowie von Möbellinoleum. Die frisch verklebten Linoleumwerkstücke wurden im Anschluss vor Ort live mit den passenden Ostermann-Kanten versehen.

Ein großer Erfolg

Nach der größten Messe der Branche zieht Ostermann ein positives Fazit. „Wir konnten viele Innovationen zeigen und auch unser neues Standkonzept war ein voller Erfolg. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Partnern ist für uns immer ein Highlight. Wir sind sehr zufrieden!“, so Marketingleitung Verena Uhlenbrock.

Bei den Kanten zeigte Kantenspezialist Ostermann neben aktuellen Trendfarben viele natürliche Stein- und Holzdekore. Im Trend liegen vor allem matte Kantenoberflächen.

Quelle: Ostermann