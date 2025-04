BLANCO Brand Experience Center am Stammsitz eröffnet

Nach einer 14-monatigen Umbaupause wurde aus dem ehemaligen Showroom das BLANCO Brand Experience Center am Hauptsitz des Unternehmens in Oberderdingen

Erlebnisraum statt Produktausstellung

Auf 650 Quadratmetern lernen Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie Konsumentinnen und Konsumenten alle Facetten und Möglichkeiten des modularen BLANCO UNIT-Portfolios kennen. Sie erhalten Einblicke in die richtungsweisende Design- und Materialkompetenz des Unternehmens und vollziehen nach, wie BLANCO in seiner 100-jährigen Unternehmensgeschichte den Küchenwasserplatz geprägt hat und bis heute prägt.

„Wir wollen nicht einfach nur eine Produkt- oder Küchenausstellung. Wir möchten erlebbar machen, wie sich der Alltag am Küchenwasserplatz mit unseren Lösungen besser gestalten lässt“, beschreibt Daniela Römgens, Vice President und Head of Global Brand Marketing, die Ausrichtung des neuen Brand Experience Centers. „Es ist ein Ort der Inspiration, der Innovation und der Begegnung, der die Werte und die Identität der Marke BLANCO widerspiegelt.“

Geplant ist zunächst, das Brand Experience Center für Branchenpartner aus dem Küchenhandel, für Küchenplaner, Architekten und Designer sowie für Lieferanten zu öffnen. In einem zweiten Schritt sollen auch Konsumentinnen und Konsumenten die Gelegenheit bekommen, das Brand Experience Center zu besuchen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 1.000 Quadratmetern macht BLANCO in elf unterschiedlichen Themenbereichen alle Facetten der Gestaltung des Küchenwasserplatzes erlebbar

Insgesamt stehen 26 voll einsatzfähige BLANCO UNITs bereit, um verschiedene Wassersysteme, multifunktionale Spülen oder individuell konfigurierbaren Unterschranksysteme kennenzulernen. Darüber hinaus erhalten Besucherinnen und Besucher intensive Einblicke in die Themen Farbe, Materialität und Gestaltung, die anschaulich darstellen, wie sich der Küchenwasserplatz optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen angepasst konfigurieren lässt. In wieder einem anderen Bereich wird der Herstellungsprozess der BLANCO Produkte thematisiert und damit auch die eine oder andere technische Errungenschaft, die BLANCO Produkte unverwechselbar machen. “Wir wollen unserer Besucherinnen und Besucher einbeziehen und dabei alle Sinne ansprechen. Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht“, so Daniela Römgens.

Die Ausstattung ist hochwertig: Neben modernen Beleuchtungskonzepten und Projektionstechnologien kommen in den bis zu knapp 12 Meter hohen Räumlichkeiten großflächige Bildmotive als Eyecatcher und Materialien wie Holz, Travertin und Edelstahl zum Einsatz. Auch der regional typische Sandstein findet sich beispielsweise im künftigen Eingangs- und Empfangsbereich am Unternehmensstammsitz.

Markenprofilierung als Wachstumschance

BLANCO CEO Frank Gfrörer sieht ein klares Markenprofil gerade in schwierigen Zeiten als Voraussetzung für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung: „Das Brand Experience Center macht deutlich, wohin wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben. Es trägt dazu bei, dass wir als Marke erlebbar werden und dass wir unseren Mehrwert für den Küchenwasserplatz eindrucksvoll unter Beweis stellen. Diese klare Positionierung wird uns helfen, zukünftige Wachstumschancen zu nutzen.“

Das Brand Experience Center am Headquarter in Oberderdingen ist eines von mehreren Markenerlebniswelten vor Ort in den Kernmärkten. In UK ist bereits Mitte 2023 ein Brand Experience Center in Betrieb gegangen, in der Schweiz im vergangenen Jahr. Darüber hinaus ist die Markte BLANCO in Asien mittlerweile in mehr als 100 Mono-Brand Showrooms und mehr als 1.8000 Multi-Brand Stores vertreten, in denen sich die Marke hochwertig präsentiert.

Klare Linien und ein aufgeräumtes Design sorgen für ein hochwertiges Marken- und Produkterlebnis im BLANCO Experience Center

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO