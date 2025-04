Rückgang bei Wandspachtelmassen

„Mit ‚Licht und Schatten‘, so lässt sich die Marktsituation im vergangenen Jahr beschreiben“, sagt Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von BRANCHENRADAR Marktanalyse. Er bezieht sich auf den aktuellen BRANCHENRADAR Fliesenkleber, Fugenmörtel und Spachtelmassen in Österreich. Demzufolge sank der Herstellerumsatz in den entsprechenden Warengruppen im Jahr 2024 im Schnitt um 3,9 Prozent gegenüber Vorjahr auf insgesamt 103 Millionen Euro.

Der Rückgang war allerdings einzig auf den Markteinbruch bei Wandspachtelmassen zurückzuführen. Im Jahresvergleich reduzierten sich die Herstellererlöse um nahezu 13 Prozent. Das Geschäft mit Fliesenkleber, Fugenmörtel und Bodenausgleichmassen konsolidierte sich indessen bereits wieder auf Vorjahresniveau. „Die gegenläufige Entwicklung ist das Ergebnis der phasenverschobenen Bauprozesse im Neubau“, erklärt Kreutzer. „Während in einem seit Jahren rückläufigen Markt die Wandveredelungen vielerorts bereits fertiggestellt waren, wurden Verfliesungen und Bodenvorbereitung erst bauwirksam.“ Alle Warengruppen kämpften allerdings mit einem anhaltend schrumpfenden Sanierungsgeschäft, weshalb auch der Umsatz mit Fliesenprodukten um etwa ein Prozent sank und vom Wachstum der Bodenmassen (+4,7% geg. VJ) aufgefangen wurde.

Tabelle: Marktentwicklung Fliesenkleber, Fugenmörtel und Spachtelmassen in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.com

Quelle: Branchenradar