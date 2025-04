Mietenstattkaufen: Erste Stammtischtour von Wertgarantie und dem Club.Weiss wird voller Erfolg

Das Thema „Mieten statt Kaufen“ nimmt bei Wertgarantie Fahrt auf. Nach der erfolgreichen Übernahme der Club.Weiss Handels GmbH Ende 2024 stand nun zum Jahresstart eine erste Stammtischtour auf dem Programm, die alle Erwartungen mehr als nur erfüllte. Die Tour machte Station in Mondsee, Zell am See, Bregenz, Linz, Steinhäusl und Graz.

Horst Neuböck, Vorstand des Club.Weiss-Vereins, bestätigt: „Die Stammtischtour war ein voller Erfolg. Über 80 Teilnehmende von 71 verschiedenen Händlern kamen zu den insgesamt sechs Terminen, was einer Teilnahmequote von circa 60 Prozent aller Club.Weiss-Händler entspricht. Das ist außerordentlich gut.“

Zu den täglichen Themen gehörten u.a. der aktuelle Stand des Einstiegs der Wertgarantie Gruppe beim Club.Weiss und die Vorstellung von Wertgarantie und der gesamten Produktpalette sowie zusätzliche Möglichkeiten für den Handel durch Wertgarantie, vor allem für die Fachhändler, die vorher noch keine Partnerschaft zum Spezialversicherer pflegten. Weiterhin standen auf der Agenda die Punkte Miete neu aufgesetzt und neu kalkuliert, neues Werbe- und PoS-Material, das Starterpaket sowie mögliche Werbe- und Marketingaktivitäten 2025.

Konstantin Scheiermann, Verkaufsleiter Österreich bei Wertgarantie, ergänzt: „Mieten ist clever, da es dem Fachhandel genau das bietet, was er sucht und braucht. 66 Monate Kundenbindung, eine einfache Verrechnung von Liefer- und Montagekosten sowie die Erschließung von neuen Zielgruppen sind nur einige Vorteile. Zusätzlich sind Rabattgespräche kein Thema mehr und man verkauft im Schnitt sogar fast doppelt so hochwertig wie der Markt.“ Und abschließend fügt er noch hinzu: „Der klare Trend geht in Richtung ‚Abo‘ oder in unserem Fall ‚Mieten statt Kaufen‘ und für den Händler gibt es nur eine Entscheidung: Rein in den Zug, bevor dieser abgefahren ist.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie-group.com und unter www.mietenstattkaufen.info

Quelle: Wertgarantie