Betriebsleiterwechsel bei Schösswender

Danke, Karl – für 33 Jahre voller Herzblut, Innovation und Führungsstärke

Karl Brunner war seit 1991 im Schösswender Möbelwerk tätig. Vom Abteilungsleiter in der Schleiferei bis hin zum Betriebsleiter – hat er nicht nur viele Stationen durchlaufen, sondern das Unternehmen in vielerlei Hinsicht geprägt. Er verantwortete unter anderem die Einführung moderner Technologien, die Umstrukturierung des Möbelwerks, ein neues Entlohnungsmodell sowie die komplette Umstellung auf auftragsbezogene Fertigung mit Barcodesystem.

„Karl Brunner war über drei Jahrzehnte lang eine tragende Säule unseres Unternehmens. Sein Engagement, seine Innovationsfreude und sein Gespür für Entwicklung haben Schösswender nachhaltig geprägt. Dafür danken wir ihm von Herzen. Lieber Karl, du hinterlässt große Fußstapfen – und eine bleibende Spur in der Geschichte unseres Unternehmens. “, so der Geschäftsführer Alfred Weiß.

Christian Schneider übernimmt – mit viel Erfahrung und Leidenschaft

Mit Christian Schneider übernimmt ein vertrautes Gesicht und langjähriger Weggefährte die Betriebsleitung. Seit seinem Einstieg im Jahr 1996 ist er ein fester Bestandteil des Unternehmens und kennt das Möbelwerk von Grund auf. Nach ersten Erfahrungen in der Produktion wechselte er rasch in die Arbeitsvorbereitung, deren Leitung er 2004 übernahm – inklusive der Entwicklung neuer Lösungen für Bänke und Stühle. Seit 2022 verantwortete er zusätzlich die Koordination der Lehrlingsausbildung – ein echtes Herzensprojekt, das nun in die Hände von Markus Lindner, Patrick Sacher und Julian Kasper übergeht. Auch die Arbeitsvorbereitung ist künftig gut aufgestellt: Maximilian Scharinger folgt Christian Schneider als Leiter nach, unterstützt wird er von Thomas Hofmann als Stellvertreter.

Mit frischem Wind in eine starke Zukunft

Mit Christian Schneider bekommt Schösswender Möbel einen Betriebsleiter, der die DNA des Unternehmens wie kein Zweiter kennt und lebt – und mit viel Know-how und Engagement neue Impulse setzen wird. Der Wechsel zum 1.1.2025 steht für einen nahtlosen Übergang in der Betriebsleitung und für das Beste aus zwei Welten: langjährige Erfahrung trifft auf frische Perspektiven.

„Wir wünschen Karl Brunner alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt – und Christian Schneider viel Erfolg und Freude in seiner neuen Rolle!“, so die Geschäftsführung von Schösswender.

Christian Schneider, Alfred Weiß, Karl Brunner

Weitere Informationen finden Sie unter www.schoesswender.com

Quelle: Schösswender