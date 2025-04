Bauwerk Parkett: Exklusives Apartmenthaus in Andermatt setzt im Innenraum auf die kreative Parkettkollektion Spinpark

Die neun Residenzen und Penthäuser überzeugen durch eine exklusive Ausstattung, die alpine Tradition mit modernen Designelementen verbindet. Kunstvolle Hängeleuchten aus mundgeblasenem Muranoglas unterstreichen die handwerkliche Qualität. Das Apartmenthaus Vera bietet ein exklusives Wohnerlebnis inmitten der Schweizer Alpen

Eingebettet in die malerische Berglandschaft des Schweizer Alpenortes Andermatt präsentiert sich das Apartmenthaus Vera an der beliebten Furkagasse als moderne Interpretation des traditionellen Schweizer Chalets. Die Fassade aus «goldfarbenem Holz» spiegelt die sanften Formen der Natur wider – «inspiriert von Wind, Wasser und den weichen Konturen der verschneiten Landschaft», erklärt Helen Chappuis von der CAS Architektur AG. Die schimmernde Fassade des Gebäudes ruht auf einem massiven Natursteinsockel und ist eine Hommage an die natürliche Umgebung.

Die grossen Fensterflächen und Balkone schaffen eine enge Verbindung zwischen Innen- und Aussenraum, lassen viel Licht in die Wohnräume und eröffnen Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft. Auffallend sind die tiefen Fensterlaibungen und die schlichten, dunkel abgesetzten Fensterläden, die einen harmonischen Kontrast zur hellen Holzfassade bilden. Das Satteldach mit weit auskragender Traufe unterstreicht den alpinen Charakter. Lokale Materialien wie Holz aus dem Kanton Uri und Naturstein aus dem Tessin stehen für die CAS Architektur AG für den Dialog zwischen Zentral- und Südschweiz.

Die massgefertigten Einbaumöbel aus Kiefernholz und die handgefertigten Lichtelemente schaffen eine warme und einladende Atmosphäre. Foto: atelier oï

Tradition, Luxus und Handwerk im Einklang

Im Inneren vereinen die neun Residenzen, einschliesslich zweier doppelgeschossiger Penthäuser mit Loftcharakter und offenen Grundrissen exklusive Ausstattung und hochwertige Materialien. Das Interieur stammt vom atelier oï. Die Gestaltung folgt einem harmonischen Zusammenspiel von alpiner Tradition, zeitgenössischem Design und Einflüssen der Haute Couture. Typische Elemente wie der traditionelle Kamin, hier aus Naturstein, wurden bewusst integriert, um Wärme und Geborgenheit zu vermitteln. atelier oï liess sich von den magischen Momenten, «wenn die Sonne über den Alpen auf- oder untergeht» inspirieren und entwickelte spezielle Wandelemente, die das Licht filtern und die Räume in einen warmen Glanz tauchen.

Die Liebe zum Detail zeigt sich auch hier in der Verwendung lokaler Materialien, welche die raue Schönheit der umgebenden Landschaft widerspiegeln. Massgeschneiderte Einrichtungsgegenstände, darunter handgefertigte Einbaumöbel aus Kiefernholz und kunstvolle Lichtelemente aus mundgeblasenem Muranoglas, unterstreichen die handwerkliche Qualität. Natursteinböden in Küchen und Bädern runden das hochwertige Interieur ab und bilden einen Kontrast zum warmen Holz der Möbel und Böden. So entsteht ein Wohnkonzept, das tief in der heimischen Natur verwurzelt ist und gleichzeitig höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt.

Dies wird zum einen in der eleganten Möbel- und Accessoires-Kollektion von atelier oï deutlich, die Mode und Innenarchitektur verbindet. Zum anderen zeigt es sich in der Parkettkollektion Spinpark, die in enger Zusammenarbeit zwischen atelier oï und dem Schweizer Hersteller Bauwerk Parkett entstanden ist.

Dynamische und natürliche Ästhetik