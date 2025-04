Neuigkeiten von Glatz am Salone del Mobile 2025 in Mailand

Glatz VITA Sfera round silk grey midnight 809

Vom 8. bis 13. April 2025 präsentiert Glatz am Salone del Mobile in Mailand die neuesten Sonnenschirmtrends. In der Halle 01, Stand F15 zeigt das Unternehmen, wie durchdachte Technologien und anspruchsvolles Design harmonisch ineinandergreifen. Neben innovativen Bedienmechanismen, langlebigen Materialien und einem zeitlosen Design stellt Glatz zudem die neuesten Produkte der exklusiven Design-Linie vor. Diese Kollektion kombiniert erstklassige Materialien mit modernem, stilvollem Design und bietet individuelle Lösungen für anspruchsvolle Außenbereiche. Besucher der Messe haben die Gelegenheit, die neuesten Schattenspender aus nächster Nähe zu erleben und sich von den vielseitigen Möglichkeiten inspirieren zu lassen – be among the first to know!

Zusätzlich ist Glatz Teil der kollektiven Ausstellung „A Swiss View“ von Switzerland Global Enterprise während der Milan Design Week. An der Via Tortona 14 wird die Vielfalt und Innovationskraft des Schweizer Designs im Zusammenspiel verschiedener Disziplinen präsentiert. Die Ausstellung zeigt, wie Schweizer Unternehmen Tradition und Innovation vereinen und neue Maßstäbe in Design und Funktionalität setzen. Zusammen mit der FORM AG zeigt Glatz, wie nachhaltig modernes Outdoor Living sein kann.

Die Glatz AG freut sich darauf, ihre Neuheiten einem internationalen Publikum zu präsentieren und zahlreiche Besucher am Messestand willkommen zu heißen.

Weitere Informationen finden SIe unter www.glatz.com

Quelle: Glatz