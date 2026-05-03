Bodenbeschichtungen in Österreich 2026 – Markt für Industrieböden im Krisenmodus gefangen

Man muss schon einige Zeit zurückblicken, um das Jahr ausfindig zu machen, in dem die Nachfrage nach Bodenbeschichtungen (Industrieböden) zum letzten Mal wuchs. Es war 2019. Seit damals geht es auch mit Bodenbeschichtungen ständig bergab. Mittlerweile hat sich der jährliche Absatz um beinahe 40 Prozent verringert.

Im Jahr 2025 sank der Bedarf im Jahresvergleich um 6,8 Prozent und die Herstellererlöse um 5,4 Prozent auf insgesamt nur noch 24,8 Millionen Euro, berichtet die aktuelle Marktstudie BRANCHENRADAR Bodenbeschichtungen in Österreich 2026. Für den Rückgang im Vorjahr war neben den vergleichsweise geringen Investitionen in die Instandhaltung bestehender Flächen im Nicht-Wohnbau vor allem der massive Rückgang von neuerrichteten Tiefgaragen sowie Produktions- und Lagerflächen verantwortlich. „Rund 80 Prozent der Verlustbeiträge lassen sich hier verorten“, sagt Studienautor Thomas Bruck. Der Umsatz sank in nahezu allen Produktsegmenten, am stärksten bei Versiegelungen (-9,2% geg. VJ) und Dickbelägen (-9,6% geg. VJ). Ein kleines Plus gab es hingegen bei Dünnbeschichtungen (+2,0% geg. VJ).

Tabelle: Marktentwicklung Bodenbeschichtungen in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro

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Quelle: BRANCHENRADAR Bodenbeschichtungen in Österreich 2026