Raum3-Konzepttagung in Konstanz

Raum³-Konzepttagung: Traumhafter Sonnenschein auf der Insel Mainau

Starkes Motto: Fachkräfte gewinnen und Teams stärken. Die diesjährige Raum³-Konzepttagung fand am 24. April statt und führte über 30 Teilnehmer bei bestem Wetter ins malerische Konstanz am Bodensee. Bereits am Vorabend stimmte ein Come-together in einem traditionsreichen Restaurant auf die Veranstaltung ein, zu der die SÜDBUND Einkaufsverband für Heimtextilien eG eingeladen hatte.

Im Fokus stand das Thema „Work-Life-Balance – Mitarbeiter finden, binden und halten“. Referent Klaus Teßmann zeigte in seinem Vortrag, wie Handwerksbetriebe ihre Attraktivität als Arbeitgeber gezielt steigern können. Eine zentrale Rolle spiele dabei Motivation und moderne Führung, um Mitarbeiter langfristig zu binden und starke Teams aufzubauen, so der Handwerkscoach.

Im Anschluss präsentierte Bernhard Hehn, Marketingleiter bei der SÜDBUND eG, wie der Einkaufsverband seine Mitglieder bei dem Thema Mitarbeitergewinnung ganz konkret unterstützen kann. „Durch Kombination von Social Media und ausgewählten Werbemaßnahmen können Fachgeschäfte sich umfangreich als Arbeitgeber präsentieren und zugleich an Bekanntheit gewinnen“, sagt Hehn.

„Der Fachkräftemangel bleibt eine der großen Herausforderungen im Handwerk. Umso wichtiger ist es, neue Wege zu gehen. Wir unterstützen unsere Betriebe aktiv dabei, als Arbeitgeber sichtbar und attraktiv zu werden“, betont Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG.

Neben den fachlichen Impulsen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Während einer Bootsfahrt zur Insel Mainau diskutierten die Teilnehmenden die Inhalte des Vormittags intensiv weiter. Die besondere Atmosphäre der Insel bot dabei den idealen Rahmen für Gespräche und neue Perspektiven.

Einen gelungenen Abschluss fand die Tagung in der Konstanzer Altstadt. In entspannter Runde und bei einer Weinprobe ließen die Teilnehmer die Veranstaltung gemeinsam ausklingen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de und unter www.raumhochdrei.com

Quelle: Südbund