Der neue hkt Hauptkatalog 2026/27 ist da!

Statt Standardlösungen erwartet Sie eine Welt voller Ideen, die Funktionalität, Design und Innovation miteinander verbindet.

Seit über vier Jahrzehnten entwickelt hkt als Familienunternehmen Lösungen, die den Alltag in der Küche einfacher und zugleich inspirierender machen. Dieses Know-how fließt in jedes einzelne Produkt ein – von bewährten Klassikern bis hin zu visionären Neuheiten.

Im Fokus der aktuellen Kollektion stehen außergewöhnliche Konzepte:

stilvolle Kochfelder in neuen Farbwelten, „Lhov“ von Elica ein echtes All-In-One Highlight, welches mehrere Funktionen in einem Gerät vereint, stylishe Armaturen von Kludi und viele we itere Highlights ergänzen unser Sortiment und setzen neue Maßstäbe.

Was hkt auszeichnet, ist der Blick fürs Ganze: Das Unternehmen liefert nicht nur einzelne Produkte, sondern durchdachte Lösungen, die perfekt zusammenspielen – unterstützt durch persönlichen Service und langjährige Erfahrung.

Der digitale Katalog ist auf der Website www.hkt.at erhältlich – lassen Sie sich inspirieren! (gültig ab dem 4. Mai 2026)

Quelle: hkt