Novy Panorama Matte Line – Muldenlüfter in edler Optik

Bis zu fünf Kochzonen nebeneinander: Die edle matte Glasfläche setzt bei der Novy Panorama 120 Matte Line werthaltige Akzente.

Novy hat die beiden Panorama-Modelle weiterentwickelt. Die Kochfelder mit ausfahrbarem Lüftungsschirm verbinden sowohl in der 90 cm-Version als auch in der 120 cm-Variante das charakteristische Panorama-Prinzip mit einer mattschwarzen Glasoberfläche, die sehr edel aussieht.

Für den Handel ist das mehr als ein optisches Detail. Die matte Oberfläche ist merklich unempfindlicher gegenüber sichtbaren Gebrauchsspuren, auch Fingerabdrücke treten deutlich weniger in Erscheinung. Um die edle Flächenwirkung zu unterstreichen, werden die weißen Touch-Slider erst im Betrieb sichtbar – ein Pluspunkt für designorientierte Kunden, die eine ruhige Linienführung in der Küche schätzen.

Seine besondere Stärke spielt das System beim Kochen aus. Typisch für die Novy Panorama ist der schlanke, höhenverstellbare Lüftungsschirm aus halbtransparentem Glas. Er fährt hinter den nebeneinander liegen Kochzonen aus dem Kochfeld und ist nur im Betrieb sichtbar. Der transluzente Lüftungsschirm saugt die Kochdünste flüsterleise und hocheffizient genau dort ab, wo sie entstehen: direkt am Rand des Kochgeschirrs. Ist der Muldenlüfter abgeschaltet, bleibt nur das edle matte Kochfeld sichtbar – ein Plus für die visuelle Ruhe offener Küchenräume.

In der Beratung lässt sich die Differenzierung beider Modelle klar herausarbeiten. Die Novy Panorama 90 Matte Line ist für Planungen gedacht, in denen vier Kochzonen in herkömmlicher Breite gefragt sind. Die Novy Panorama 120 Matte Line richtet sich an großzügige Insel- und Wohnküchen: Sie bietet auf 120 Zentimeter Breite bis zu fünf nebeneinanderliegende Kochzonen – ein Format, das große Platzreserven bietet.

Damit erweitert Novy die Panorama-Familie um zwei Varianten, die Designtrend und Gerätekonzept schlüssig zusammenführen. Für den Küchenhandel in Österreich ergibt sich daraus eine starke Option für Kunden, die eine hochwertige matte Optik wünschen, ohne auf Komfort, Kochfläche und die präzise Lüftungstechnik der Panorama-Serie zu verzichten.

Die Novy Panorama 90 Matte Line zeichnet sich durch ein Kochfeld aus, das deutlich unempfindlicher gegenüber Fingerabdrücken und kleinen Kratzern ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novy.com

Quelle: Novy