Personelle Änderungen in der WKO Wien beim Elektro- und Einrichtungshandel

Liebe Mitglieder,

mit 1.5.2026 darf ich die Agenden des langjährigen Geschäftsführers Rudolf Vogt übernehmen. Als studierte Juristin habe ich neben dem Gerichtsjahr auch berufliche Erfahrungen in der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfung sowie als Experte in einem großen deutschen Handelskonzern gesammelt.

Catherine Steinbacher

Zuletzt habe ich 2 Jahre lang in Salzburg als Geschäftsführerin 4 Fachbereiche in der Sparte IC geführt. Aus familiären Gründen bin ich Ende 2024 nach Wien gezogen.

Ich freue mich auf eine kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen,

Ihre Catherine Steinbacher

Bei Fragen, Anregungen, Wünsche können Sie sich gerne bei uns melden.

Kontaktdaten:

Telefon: +43 1 51450 3214

E-Mail: elektro-einrichtung@wkw.at

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

einleitend gestatten Sie mir bitte, mich kurz bei Ihnen vorzustellen: Mein Name ist Daniel Moser, ich bin seit fast 20 Jahren Prokurist in unserem Familienunternehmen „ISI mobili Möbelsysteme GmbH“ und habe kürzlich die Funktion des Vorsitzenden der Berufsgruppe der Wiener Einrichtungsfachhändler übernommen. Ich empfinde diese Verantwortung als große Ehre und möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei Herrn KommR Ing. Hans Klein für das mir entgegengebrachte Vertrauen sowie seinen Einsatz für unsere Branche herzlich bedanken.

Als Familienbetrieb sind wir bei ISI mobili seit vielen Jahren in Wien tätig, ich selbst bin praktisch seit meiner Schulzeit im Unternehmen und seit über 10 Jahren auch in unserem Gremium engagiert. Heute beschäftigen wir uns intensiv mit innovativen, platzsparenden Wohnlösungen – unter anderem mit einem breiten Sortiment an Schrankbetten.

Mir ist besonders wichtig, dass wir als Branche enger zusammenrücken. Wir alle stehen täglich vor ähnlichen Herausforderungen – genau darin liegt auch unsere Chance: im Austausch, in neuen Ideen und in einer starken, gemeinsamen Stimme.

Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Inputs, Gedanken und Anregungen. Lassen Sie uns miteinander reden, voneinander lernen und gemeinsam etwas bewegen. Sie erreichen mich jederzeit gerne telefonisch oder auch auf LinkedIn.

Daniel Moser

Abschließend darf ich Ihnen versichern, mich nach besten Kräften für unsere Branche einzusetzen, freue mich auf unsere Zusammenarbeit und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Daniel Moser

Kontaktdaten:

Mobil: 0676/83236240

https://www.linkedin.com/in/daniel-moser1/

Weitere Informationen finden Sie unter www. wko.at/wien/elektro-einrichtung

Quelle: WKW