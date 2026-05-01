spoga+gafa 2026: Europäische Kompetenz prägt den Bereich Outdoor-Dekoration

Als internationale Branchenplattform bündelt die spoga+gafa gezielt Anbieter mit europäischer Design- und Fertigungskompetenz im Bereich Outdoor-Dekoration. Für den Handel entsteht ein klar strukturiertes Angebot, das Orientierung bietet und neue Ansätze für profilierte, qualitätsgetriebene Sortimente eröffnet.

„Europäische Aussteller stehen für Designqualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft – Eigenschaften, die für den Handel heute entscheidend sind. Gerade im Bereich Outdoor-Dekoration bieten sie wertvolle Impulse für differenzierte Sortimente. Auf der spoga+gafa trifft das Fachpublikum gezielt auf Anbieter, die genau diese Anforderungen erfüllen“ , sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa.

EFSA: Trends, Innovationen und praxisnahe Retail-Konzepte

Die EFSA ist seit vielen Jahren Partner der spoga+gafa und schlägt eine wichtige Brücke zwischen Industrie und Handel. Im Mittelpunkt stehen Trends, Produktinnovationen und umsetzbare Retail-Konzepte. Ein zentraler Treffpunkt innerhalb der EFSA-Fläche in Halle 9 ist das EFSA-Café, das als Ort für Austausch und Networking dient. Angrenzend lädt ein erlebnisorientierter Concept Store zu einer multisensorischen Reise ein: vom virtuellen und emotionalen Perspektivwechsel über das physische, sinnliche Produkterlebnis bis hin zur Einordnung im Retail-Kontext.

Frank van der Heide, Director der EFSA, sagt: „Wir von der EFSA sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit der spoga+gafa. Auch 2026 werden wir wieder sowohl als Verband als auch mit einzelnen Anbietern prominent auf der Messe vertreten sein. Neben der EFSA-Lounge realisieren wir erneut einen Concept Store – eine Kombination aus Technologie, Erlebnis und Natur, die Inspiration für den Einzelhandel bietet. Er zeigt, wie sich im stationären Handel mit Technologie und echten Pflanzen überraschende und inspirierende Einkaufserlebnisse schaffen lassen.“

Zu den angemeldeten EFSA-Mitgliedern zählen Baltus Bloembollen, Capi Europe, Dijk Natural Collections, Edelman, Esschert Design, Lumiz, NDT International, Tel International, Ter Steege, Van der Leeden Mandwerk sowie ZB Group.

„Corte Italia“: Gebündelte Designkompetenz aus Italien

Ein weiteres Highlight ist eine italienische Ausstellergruppe, die erstmals gemeinsam die Fläche „Corte Italia“ gestaltet. Die beteiligten Unternehmen sind der spoga+gafa seit vielen Jahren verbunden und vereinen nun als strategisch koordinierte Industrie-Allianz die führenden Hersteller aus den Bereichen Pflanzgefäße und Dekoration aus Materialien wie Terracotta, Keramik oder recycelte Kunststoffe. Der gemeinschaftliche Auftritt schafft einen kompakten Überblick über Sortimente und Trends aus Italien. Ing. Stefano Mele, CEO von Nuova Deroma und teilnehmender Aussteller im Corte Italia unterstreicht dies:

„Wir freuen uns, 2026 auf der spoga+gafa unsere neuen Produktkollektionen für die Saison 2027 vorzustellen. Deroma ist in Halle 9 im speziellen Bereich ‚Corte Italia‘ vertreten, der der italienischen Fertigung gewidmet ist. Gemeinsam mit weiteren italienischen Unternehmen präsentieren wir dort unsere Produkte – mit einer einheitlichen, unverkennbaren Handschrift, die für Qualität und Design steht und die Spitzenposition der italienischen Gartenbranche hervorhebt“.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören Degrea, Epoca, Euganea Vasi, Euro3Plast, Garden Service, I.C.S. Ind. Costr. Stampi, IDeL, Metallurgica Buzzi, Nicoli, Nuova Deroma, Stefanplast, Telcom, Vaseria di Casteggio und Veca.

Stärkung Europas als Beschaffungsmarkt

Mit der gezielten Einbindung europäischer Ausstellergruppen unterstreicht die spoga+gafa die Bedeutung Europas als verlässlichen Beschaffungsmarkt. Für den Fachhandel eröffnet sich der direkte Zugang zu qualitativ hochwertigen Sortimenten, die sich klar positionieren lassen und Wettbewerbsvorteile im Markt unterstützen.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum bogota – International Trade Fair for Technology and Components for Furniture Manufacturing and Wood Processing, Bogotá 12.05. – 15.05.2026

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The Leading International Trade Fair in Asia for the Modern Workspaces, Tokio 02.06. – 04.06.2026

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse