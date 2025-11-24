growing forward: Die spoga+gafa 2026 im Wandel

Unter dem Titel „growing forward“ bündelt die Koelnmesse die wichtigsten Neuerungen: eine neue Themenwelt, zusätzliche Bereiche, eine klarere Gliederung für mehr Übersicht sowie eine optimierte Hallenstruktur mit kürzeren Laufwegen. Darüber hinaus fördern emotional inszenierte Flächen den Austausch, inspirieren und stärken das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Branche.

Passend dazu präsentiert sich auch der Markenauftritt der spoga+gafa in neuem Look.

growing forward: Das ist neu auf der spoga+gafa 2026

Die bewährten Schwerpunkte Living (Dekoration & Möbel), Creation&Care und BBQ erhalten Verstärkungen durch eine neue Themenwelt und zusätzliche Bereiche:

1. Outdoor Adventure

Die neue Themenwelt Outdoor Adventure spiegelt den wachsenden Wunsch im Alltag nach Bewegung, Natur und Erlebnis wider. Ob Camping, Wandern, Angeln oder Spiel und Sport im Garten: Outdoor Adventure vereint Produkte für das kleine Abenteuer direkt vor der Haustür, einen modernen Outdoor-Lifestyle und funktionale Freizeitlösungen für Groß und Klein.

2. Object.Europe – 100 % Design. 100 % Selected.

Mit Object.Europe entsteht ein neuer kuratierter Bereich, der europäisches Outdoor-Design auf höchstem Niveau inszeniert. Entscheidend sind hohe Qualitätsstandards, nachhaltige Produktion, faire Arbeitsbedingungen, mehrheitlich kurze Lieferketten sowie Transparenz, Designtradition und Innovationskraft.

3. Flavour Market

Ab 2026 erweitert die spoga+gafa die Angebote in ihrer BBQ-Halle und im Zweijahresrhythmus um den Flavour Market – eine Erlebnisfläche rund um Genuss und Austausch. Hier treffen Produktpräsentationen auf Verkostungen aufeinander. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise Soßen, Marinaden, Gewürze und Getränke sowie Fleisch- und Wurstwaren, stationäre Kühllösungen und frische Kräuter.

4. Garden Sourcing Hub

Der neue Garden Sourcing Hub bietet asiatischen Ausstellern mit Volumenangeboten oder kostengünstigen Produkten einen eigenen Bereich. So finden Sie gezielt und übersichtlich wettbewerbsfähige Sourcing-Lösungen aus den Bereichen Gartenlifestyle, BBQ und Outdoor Adventure.

spoga+gafa in neuem Look

Haben Sie es schon bemerkt? Die spoga+gafa erstrahlt in einem neuen Markenauftritt! Das Re-Design steht für:

• die konzeptionelle Weiterentwicklung der spoga+gafa,

• die Verbindung der vier Themenwelten BBQ, Living, Creation&Care und Outdoor Adventure,

• eine perfekte Mischung aus Modernität und Tradition, mit zusätzlicher emotionaler Anziehungskraft,

• eine stärkere internationale Präsenz der Marke.

Das Team der spoga + gafa ist überzeugt: Dieser neue Look spiegelt perfekt wider, wofür die spoga+gafa steht und wohin sie sich entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse