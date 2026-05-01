Peter Serk: Neuer Außendienst in Österreich bei pronorm

Peter Serk wird pronorm im österreichischen Markt begleiten und den Austausch mit bestehenden sowie potenziellen Handelspartnern weiter stärken. Dabei stehen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die persönliche Betreuung im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns, mit Peter Serk einen erfahrenen Branchenkenner an unserer Seite zu haben. Er wird dazu beitragen, potenzielle Händler von pronorm zu überzeugen und weitere starke Partnerschaften in Österreich aufzubauen“, sagt Udo Helweg, Vertriebsleiter DACH.

Mit der Verstärkung des Außendienstes in Österreich setzt pronorm auf Nähe zum Markt und auf eine verlässliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pronorm.de

Quelle: pronorm