Österreichische Möbelindustrie zeigt klare Haltung in Mailand

Neuheiten in prachtvoller Kulisse

Beim nunmehr zehnten Auftritt in Mailand gelang es Österreich erneut, als aufregende Designnation sichtbar zu werden. Der Palazzo Confalonieri mit seinen kunstvollen Wandmalereien und Ornamenten bot bereits zum zweiten Mal eine prachtvolle Kulisse für gleich sieben Unternehmen der Österreichischen Möbelindustrie: Bene, BRAUN Lockenhaus, Conform Badmöbel, Joka, Mayr Schulmöbel, TEAM 7 und Wiesner-Hager präsentierten hier gemeinsam mit weiteren Ausstellern ihre Produktneuheiten. Vorgestellt wurden Entwürfe für verschiedenste Lebensräume, vom Wohnbereich übers Bad bis hin zu Büros und Lernumgebungen. Das Wiener Architekturstudio Vasku & Klug brachte die verschiedenen Ensembles dabei in einen atmosphärischen Dialog mit der historischen Architektur: Großzügige Stoffbahnen strukturierten die Räume, während gezielte Lichtakzente Materialien und Oberflächen in Szene setzten.

Conformbad im Palazzo in Mailand..

Langlebigkeit als Haltung

Über die ästhetische Dimension hinaus ließen die Hersteller vor allem ihre gemeinsame Haltung erkennen: Nämlich keine kurzlebigen Wegwerfmöbel zu produzieren, sondern lebenslange Begleiter. Langlebigkeit ist hier bereits im Entwurf angelegt: Bis ins Detail planbar, lassen sich viele der gezeigten Lösungen genaustens an individuelle Bedürfnisse anpassen. Zudem können sie oft über Jahre hinweg weiterentwickelt werden, etwa durch Ergänzungen oder den Austausch einzelner Komponenten. In den Produkten drückt sich eine lange Tradition der Holzverarbeitung und des Handwerks aus, die einhergeht mit einer ebenso präzisen wie zeitlosen Formensprache. Die zum Großteil familiengeführten Unternehmen vereinen dazu gewachsenes Know-how mit moderner Fertigungstechnologie, was die Qualität der Möbel ebenso prägt wie ihren eigenständigen Charakter.

….ebenso wie Joka

Internationale Bühne für Österreich

Während der Messetage entpuppte sich der „Design Palazzo Austria“ nicht zuletzt als beliebter Anlaufpunkt für intensive und inspirierende Gespräche. Die einzelnen Unternehmen nutzten die Gelegenheit, um sich gemeinsam mit internationalen Entscheider:innen aus Design, Architektur und Wirtschaft über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Perspektiven auszutauschen. Auch deshalb war der Auftritt für Österreichs Möbelindustrie von hoher Bedeutung.

„In dieser Woche war Mailand der vibrierende Mittelpunkt der gesamten Designwelt“ , zeigt sich Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie, begeistert. „Mehr als 300.000 Besucher bevölkerten die Straßen, um die neuesten Trends zum Thema Interior Design zu bestaunen, aufzusaugen und zu diskutieren. Das ist absolut einzigartig. Um so schöner war es für uns, hier als Österreicher unsere ganze kreative Kraft und Kompetenz präsentieren zu dürfen.“

TEAM 7, © ADVANTAGE AUSTRIA Italia

Und WKÖ-Vizepräsidentin Mag.ª Angelika Sery-Froschauer ergänzt: „Ein gemeinsamer Auftritt in Mailand bündelt die Stärken unseres Designstandorts. Die Milan Design Week als bedeutendste Plattform der Branche bietet ideale Voraussetzungen für Kooperationen, konkrete Geschäftsanbahnungen und internationale Sichtbarkeit.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: © Österreichische Möbelindustrie