Österreichische Möbelindustrie: „möbel austria“ & „küchenwohntrends“ in Salzburg

Vom 7. bis 9. Mai 2025 wird Salzburg zum Lifestyle-Zentrum rund um Wohn- und Küchentrends, Design und smarte Möbelsysteme. Das erfolgreiche Messe-Doppel „möbel austria & küchenwohntrends“ 2025 zeigt mit mehr als 200 Ausstellern und Marken aus der Küchen- und Einrichtungsbranche auf dem modernen Ausstellungsgelände der Messe Salzburg zukunftsweisende Produktentwicklungen der heimischen Experten. Denn die österreichische Möbelindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem Taktgeber in den Bereichen Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit entwickelt. Die Kombination aus traditioneller Handwerklichkeit, langlebiger Materialqualität, moderner Lebensart und fortschrittlicher Technik erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Erlesene Materialien für ein wohltuendes Umfeld (Bild: ADA)

Neue Strukturen und Lebensräume schaffen

In Salzburg treffen Industrie, Fachhandel, Handwerk ebenso wie Architekten und Projektentwickler auf ein Ausstellerportfolio, das mit hoher Expertise Inneneinrichtung auf ein neues Level hebt. So präsentieren ADA, Joka, Haapo, sedda Polstermöbel, Elastica Schlafsysteme und Optimo Schlafsysteme Neuheiten für den Bereich Wohnmöbel. Parallel dazu stellen DAN Küchen aktuelle Küchensysteme und der Möbelteilhersteller hali moderne Produktentwicklungen vor. Neben exklusiven Möbelkonzepten sind die heimischen Hersteller aber auch für ihre umfangreichen Service-Leistungen und eine versierte Planungskompetenz bekannt. Die österreichische Möbelindustrie steht für ein konsequentes Qualitätsmanagement, ein hohes Engagement für Kundentreue sowie verlässliche Werte und langlebige Produkte in ansprechendem Design. Dank dieser Stärken gehören die Unternehmen zu den Schrittmachern der Branche. Ihnen gelingt es, mit intelligenten Einrichtungssystemen klassische Raumstrukturen aufzulösen und moderne Lebensräume zu gestalten, in denen sich Menschen noch individueller entfalten können.

Offene Lösungen für den nahtlosen Übergang vom Kochen zum Speisen

Wie das aussehen kann, zeigt die Sonderschau „lebensraum“. Mit dem Highlight etablieren die Messeveranstalter in Salzburg ein neues Format und setzen ein Statement für moderne Livingzonen. Kochen, kommunizieren, feiern, spielen, lesen, essen – all das und noch viel mehr findet mittlerweile im gesamten Wohnraum statt. Dafür verbinden moderne Architekturen die Bereiche Küche, Essen, Wohnen zu stimmigen Raumkonzepten, die sich perfekt an alle Einrichtungswünsche anpassen. Kochen, Entspannen und Wohnen gleichzeitig? Ohne Wände? Ganzheitliche Planungen machen es möglich. Denn das Wohnen befindet sich im Wandel. Küchen werden wohnlich, Essbereiche laden mit bequemen Polsterstühlen und variablen Ausziehtischen zum Verweilen ein, während Sofas und Loungesessel als formschöne Relaxzonen begeistern. Ob raffinierte Funktionen rund ums Sitzen und Wohnen, flexible Mediamöbel, natürliche Schlafsysteme oder offene Küchen – kreative Lösungen zeichnen die Möbelhersteller aus Österreich aus.

Joka 3er ©Joka

Trends 2025: Freiräume für die persönliche Entfaltung

Das Zuhause bedeutet mehr als nur ein Ort zum Kochen und Schlafen. Es ist Rückzugsort und Wellnessoase für ungestörte, private Momente. Mehr denn je möchten wir unsere eigene Persönlichkeit auch in der Einrichtung zum Ausdruck bringen. Deshalb sind bleibende Werte und einzigartige Produkte gefragt. Möbel, die sich in Farbe, Maß und Funktion perfekt auf alle Wünsche einstellen und nach individuellen Vorgaben konfigurieren und kombinieren lassen. Voller Funktionen, hochwertiger Materialien und Handwerkskunst. In den eigenen vier Wänden umgeben sich die Menschen deshalb mit Dingen, die sie glücklich machen. Das spiegeln auch die Trends 2025 wider: So erzeugen zum Beispiel die modernen offenen Architekturen ein lichtdurchflutetes und großzügiges Wohngefühl. Sie verwandeln Räume in smarte Komfortzonen und bringen ein Stück Lebensfreude ins Heim. Gleichzeitig muss die Einrichtung zu den Menschen passen, die in ihr leben. Deshalb ist es wichtig, eine große Vielfalt anbieten zu können. Dazu gehören Materialmixe, Ausführungen und Extras ebenso wie sichtbare handwerkliche Details und aufwändige Holzverbindungen –anspruchsvoll, ästhetisch und auf hohem Niveau gefertigt. Darüber hinaus beeindruckt die heimische Möbelindustrie mit Werten wie Herkunft und ökologischer Verantwortung. Sie schaut auf eine lange Möbeltradition zurück und steht für eine kreative Verbindung von Tradition und Technik. Handgemachtes, regionale Produkte und Dinge, die eine Geschichte erzählen, mit Sorgfalt gefertigt wurden und sich durch Langlebigkeit auszeichnen, treffen den Zeitgeist. Denn Wohlbefinden hat sich als fester Wohnwert etabliert und wird auch in diesem Jahr im Fokus der Verbraucher stehen.

Sedda Ambra ©sedda

