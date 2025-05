Profil weiter geschärft – Wagner & Schönherr auf der küchenwohntrends 2025

Künftig wird Wagner & Schönherr mit zwei eigenständigen Produktlinien am Markt agieren. Alle Plattenprodukte wie Arbeitsplattensysteme, Theken, Barplatten und Küchenfronten werden weiterhin unter der Manufakturmarke Wagner & Schönherr vertrieben. Möbelmodule wie die bekannten maßgefertigten Küchenwerkbänke sowie Kücheninseln, Glastürenschränke und Tische sind nun in der eigenständigen neuen Linie ‚OSTA by Wagner & Schönherr‘ zusammengefasst. Ergänzt wird diese Linie durch Barhocker und Stehtische. Auch die bekannten OSTA-Module „Inselplus“ und „Showme“ werden integriert.

Neues Label ‚OSTA by Wagner & Schönherr‘

Hintergrund der strategischen Profilschärfung ist die Übernahme von OSTA durch Wagner & Schönherr zu Beginn des Jahres 2025. Das Unternehmen mit Sitz in Salzwedel-Brietz nutzt diese Ergänzung, um seine Produktlinien gezielt weiterzuentwickeln. Dabei bleibt OSTA als eigenständige Marke im Portfolio von Wagner & Schönherr erhalten und wird in Zusammenarbeit mit Hans Winkler Design (HWD) weiterentwickelt und ausgebaut. Die geplanten Aktivitäten umfassen alle für eine erfolgreiche Marktbearbeitung relevanten Bereiche. Sie reichen von der Produktentwicklung über den Vertrieb bis hin zum Marketing.

Neue Kücheninsel FLY

Erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist die neue Kücheninsel FLY, die erstmals auf der Fachmesse küchenwohntrends in Salzburg vorgestellt wurde. Es handelt sich um eine freistehende Inselkonstruktion mit integrierter Wasserstelle und Kochfeld. Das Messeexponat wurde mit Nussbaum, Linoleumfronten im Farbton „Olive“ und einer schwarzen Vollkernarbeitsplatte mit Anti-Fingerprint-Beschichtung realisiert. Grundsätzlich sind jedoch verschiedene Material- und Dekorkombinationen möglich. Zwei Grundvarianten stehen zur Verfügung: FLY/free mit einer bodenfreien Zone auf einer Seite des Blocks und FLY/solid mit zusätzlichem Stauraum.

Transparente Darstellung

Die offizielle Markteinführung des Labels ‚OSTA by Wagner & Schönherr‘ erfolgt auf der Küchenmeile 2025 auf Gut Böckel. Eigenständige Verkaufsunterlagen für beide Produktlinien kündigt das Unternehmen zum 1. Januar 2026 an. „Mit der Neuordnung unserer Produktlinien und der Einführung von ‚OSTA by Wagner & Schönherr‘ bringen wir zusätzliche Transparenz in unser gewachsenes Sortiment und erleichtern unseren Handelspartnern den Planungs- und Bestellprozess“, erklärt Frank Schönherr, gemeinsam mit seinem Sohn Philipp geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Wagner & Schönherr.

Wagner & Schönherr präsentiert auf der küchenwohntrends in Salzburg die neue Kücheninsel FLY (Foto) und gibt einen Ausblick auf das neue Label ‚OSTA by Wagner & Schönherr‘, das im September im Rahmen der Küchenmeile 2025 auf Gut Böckel offiziell vorgestellt wird

Weitere Informationen fnden Sie unter www.wagnerundschoenherr.de

Quelle: Wagner & Schönherr / ©Hans Winkler Design