Mehr Nähe. Mehr Service. Mehr Beckermann.

v.l. Jochen Schröder, Jens Dohrmann, Clara Kramer, Alexander Hartmann

Beckermann Küchen stellt sich im Vertrieb neu und deutlich stärker auf: Drei erfahrene Außendienstmitarbeiter sowie eine neu geschaffene Position für Schulungen verstärken seit diesem Frühjahr das Unternehmen. Mit dieser Erweiterung ist die Vertriebsmannschaft komplett – und noch näher am Küchenfachhandel, seinen Anforderungen und seinem Alltag.

Jochen Schröder übernimmt künftig die Betreuung der Regionen Nordniedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg‑Vorpommern. Er bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung aus dem Verkauf im Küchenstudio mit und schätzt an der Branche besonders die Vielseitigkeit: von kreativer Planung über fundierte Beratung bis zur lösungsorientierten Begleitung im Projekt. Jochen ist ein leidenschaftlicher Praktiker, der Dinge gern selbst anpackt und seine Freizeit am liebsten aktiv und mit der Familie verbringt.

Jens Dohrmann verantwortet die Regionen Rheinland‑Pfalz, Saarland sowie Teile Hessens. Seit 34 Jahren in der Küchenbranche, verbindet er fundiertes kaufmännisches Wissen mit breiter Erfahrung aus Einkauf, Innendienst und langjährigem Außendienst. Seine klare, strukturierte und zugleich verbindliche Art macht ihn zu einem starken Partner im Vertrieb. Privat findet er seinen Ausgleich gerne in Ruhe – nicht selten mit einer Gitarre in der Hand.

Alexander Hartmann verstärkt das Unternehmen im Vertriebsgebiet Bayern. Als ausgewiesener Küchenprofi mit über 22 Jahren Vertriebserfahrung – im Studio, im Möbelhandel und als Abteilungsleiter – steht er für hohe Kundenorientierung, Verlässlichkeit und ein authentisches, positives Auftreten. Seine besondere Leidenschaft gilt nach wie vor der Küchenbranche. Energie sammelt er am liebsten gemeinsam mit seiner Familie.

Mit einer neuen Rolle stellt sich Beckermann Küchen zudem strategisch breiter auf: Clara Kramer verantwortet künftig das Product & Sales Training. In unmittelbarer Unternehmensnähe ansässig, bringt sie eine starke fachliche Basis mit – bestehend aus Ausbildung und dualem Studium an der Möbelfachschule Köln sowie Erfahrungen in Einrichtungsberatung, Büro‑ und Objektvertrieb und der Küchenplanung. Sie schult Fachhändler in Produkt- und Verkaufsthemen, unterstützt den Außendienst und sorgt dafür, dass Marken- und Produktkompetenz noch tiefer verankert werden. Als durchsetzungsfähige, offene Persönlichkeit, sportlich und musikalisch aktiv, blickt sie voller Vorfreude auf die neuen Herausforderungen.

Mit der erweiterten Mannschaft stärkt Beckermann Küchen seine regionale Präsenz, erhöht die Servicequalität und baut gleichzeitig ein professionelles, praxisorientiertes Schulungsangebot auf. Für den Küchenfachhandel bedeutet das: mehr persönliche Betreuung, schnellere Wege, fachlich starke Begleitung und Unterstützung, die im Wettbewerb spürbar weiterbringt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann Küchen