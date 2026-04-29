Die GfMTrend-Y‘s auf Tour – Next Stop: England „You’ll Never Walk Alone“

Besuch bei der Baumann Group Academy

Die Stadt im Norden Englands liegt abseits der klassischen Touristenrouten, bietet jedoch ein echtes Branchenhighlight: Burnley ist Standort der Baumann Group Academy, einem modernen Trainingszentrum, das exklusiv in den großzügigen Ausstellungsräumen des Partners Clearly Interiors untergebracht ist. In dieser hochmodernen Umgebung werden Seminare und Schulungen angeboten, die durch den Einsatz neuester Technologien zu einem besonderen Erlebnis werden. Dies ist sicher auch ein Grund für den Erfolg der Baumann Group im Vereinigten Königreich. Die Teilnehmer der GfMTrend-Y‘s nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen und wertvolle Einblicke in moderne Schulungs- und Vertriebskonzepte zu gewinnen.

Gastgeber der Veranstaltung waren Kai Menke, seit April 2025 Teil der erweiterten Geschäftsleitung der Baumann Group und verantwortlich für den nationalen wie internationalen Vertrieb sowie die Produktentwicklung, sowie Steve Watson, der seit vielen Jahren im Vertriebsteam des ostwestfälischen Küchenproduzenten tätig ist.

KI im Fokus: Impulse für den Alltag

Die inspirierende Umgebung der Baumann Group Academy bot ideale Voraussetzungen, um sich mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. IT-Experte Florian Stallmann diskutierte mit den rund 20 Teilnehmenden intensiv über Künstliche Intelligenz und deren konkrete Anwendungen im Arbeitsalltag. Der Austausch lieferte praxisnahe Impulse und machte deutlich, welches Potenzial in KI-Anwendungen für die Branche steckt.

Gänsehautmoment an der Anfield Road

Ein Highlight ganz anderer Art erwartete die Gruppe am frühen Samstagnachmittag: der Besuch eines Spiels des FC Liverpool an der legendären Anfield Road.

Beim Duell gegen Crystal Palace aus London erlebten die Teilnehmenden bei strahlendem Sonnenschein einen souveränen 3:1-Sieg. Noch eindrucksvoller als das Spiel selbst war jedoch die einzigartige Atmosphäre im Stadion – ein emotionales Erlebnis, das keine Künstliche Intelligenz ersetzen kann. Der Gesang der Fan-Hymne „You’ll Never Walk Alone“ ist ein Moment, der vielen GfMTrend-Y‘s sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

Starke Impulse für die Zukunft

„Wir haben erneut drei tolle Tage erlebt, und unser Nachwuchs kehrt mit vielen Eindrücken, guten Ideen und neuer Energie in den Alltag zurück. Es ist wichtig, in der Verbandsarbeit solche Ankerpunkte zu setzen – so schaffen wir Zusammenhalt und geben Orientierung“ , betont Monika Simon, Geschäftsführerin von GfMTrend.

Mit der England-Reise haben die GfMTrend-Y‘s einmal mehr gezeigt, wie wertvoll internationale Perspektiven, persönlicher Dialog und inspirierende Erlebnisse für die Entwicklung der nächsten Generation in der Branche sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend