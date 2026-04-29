RÖSLE stärkt sein Qualitätsversprechen mit neuer Grillgarantie

Bis zu 5 Jahre Garantie auf den Holzkohlegrill No.1 F50 und den Smoker No.1 F50-S

Ein Grill muss zuverlässig funktionieren. Die Garantie greift dort, wo Material oder Verarbeitung die Funktion beeinträchtigen. Je nach Produktlinie erstreckt sich dieses Versprechen über viele Jahre hinweg und erreicht bei einzelnen Serien eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren. Damit orientiert sich RÖSLE konsequent an der tatsächlichen Nutzung und an dem, was Kunden langfristig erwarten dürfen.

Gleichzeitig bleibt der Ansatz bewusst praxisnah. Ein Grill ist dauerhaft Hitze, Witterung und intensiver Nutzung ausgesetzt. Spuren wie Verfärbungen, Gebrauchserscheinungen oder Oberflächenveränderungen sind dabei unvermeidbar und Teil eines natürlichen Lebenszyklus. Entscheidend ist, dass das Gerät auch unter diesen Bedingungen zuverlässig arbeitet und genau hier setzt die Garantie an.

Bis zu 7 Jahre Garantie auf die Gasgrillserie ALLFLAME

Sollte ein Bauteil einmal nicht wie erwartet arbeiten, stehen für RÖSLE schnelle und sinnvolle Lösungen im Vordergrund. Je nach Situation werden Ersatzteile bereitgestellt, Komponenten ausgetauscht oder ein technisch gleichwertiges Gerät zur Verfügung gestellt. Sollte eine Instandsetzung nicht mehr möglich sein, erfolgt ein angemessener Wertersatz. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit des Geräts so effizient wie möglich wiederherzustellen.

Es gelten unterschiedliche Garantielaufzeiten je nach Produktlinie:

bis zu 5 Jahre Garantie : Holzkohlegrill SPORT/SMOKER

: Holzkohlegrill SPORT/SMOKER bis zu 7 Jahre Garantie : Gasgrillserie ALLFLAME

: Gasgrillserie ALLFLAME bis zu 10 Jahre Garantie : Gasgrillserie EPICFLAME und Holzkohlegrill AIR

: Gasgrillserie EPICFLAME und Holzkohlegrill AIR bis zu 20 Jahre Garantie: Gasgrillserie BLAZEFLAME

Maßgeblich ist immer das betroffene Bauteil mit seiner jeweiligen Garantiezeit.

Bis zu 10 Jahre Garantie auf die Gasgrillserie EPICFLAME und die Holzkohlegrill-Serie AIR

Voraussetzung ist eine sachgemäße Nutzung im privaten Umfeld sowie ein gültiger Kaufnachweis des Erstkäufers. So entsteht ein klarer und verlässlicher Rahmen, der sowohl die Produktqualität als auch die realen Einsatzbedingungen berücksichtigt.

Mit der neuen Herstellergarantie verbindet RÖSLE technisches Verständnis mit einem greifbaren Serviceversprechen. Das Ergebnis ist ein Modell, das Vertrauen schafft, weil es hält, was es zusagt, und den Kunden genau dort absichert, wo es zählt: im täglichen Einsatz am Grill.

Bis zu 20 Jahre Garantie auf die Gasgrillserie BLAZEFLAME

Weitere Informationen und vollständige Bedingungen unter: www.roesle.com/garantie

Quelle: RÖSLE