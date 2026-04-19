Sichere Luftführung mit COMPAIR®: Schutz vor Feuchte- und Schimmelschäden bei Muldenlüftern

Mit Naber zur perfekten Küche

Doch die Technik birgt Risiken, wenn der erfasste Kochwrasen nicht konsequent und kontrolliert geführt wird. Naber, Systemlieferant für Küchenzubehör, rückt daher die professionelle Luftführung in den Fokus – und stellt mit seinen COMPAIR®-Systemen praxiserprobte Lösungen für kanalgeführte Abluft- und Umluftkonzepte bereit.

Ungeführte Umluft als Haftungsrisiko

Wird der beim Kochen entstehende Kochdunst – ein Gemisch aus Feuchtigkeit, Fett- und Staubpartikeln – lediglich in oder unter den Möbelkorpus geleitet, besteht dabei das Risiko von Kondensat-Niederschlag an umgebenden Flächen. Die Folgen können von aufgequollenen Schrankelementen, feuchten Wänden und beschädigten Bodenbelägen bis hin zu hartnäckigen Fettablagerungen und gesundheitsgefährdender Schimmelbildung reichen.

Für Küchenstudios und -planer bedeutet dies nicht nur unzufriedene Kunden, sondern ggf. im Zweifel auch rechtliche Auseinandersetzungen sowie mögliche hohe Instandsetzungskosten. Eine technisch einwandfreie Lösung erfordert daher immer eine geschlossene Luftführung – entweder ins Freie oder kontrolliert zurück in den beheizten Raum.

Muldenlüfter mit Umluftlösung

Abluft: Effizient und energieoptimiert nach draußen

Das von Naber entwickelte aerodynamisch optimierte Leitungssystem COMPAIR PRIME flow® reduziert Luftwiderstände auf ein Minimum, sodass der Kochwrasen selbst über längere Strecken und in Kurven nahezu ohne Strömungsverluste abgeführt wird. In Kombination mit einem passenden wärmegedämmten Mauerkasten wird der Wrasen vollständig aus dem Gebäude geleitet – auch bei Kochinseln. Dank strömungsoptimierter Geometrien bleibt der Energieverbrauch kontrollierbar, Wärmeverluste werden minimiert.

Geführte Umluft: Gereinigt und sicher zurückgeführt

Wo bauliche Gegebenheiten keine Abluftlösung zulassen, bietet Naber auch für den Umluftbetrieb eine technisch saubere Alternative. Entscheidend ist, dass der gereinigte Wrasen nicht unkontrolliert im Möbelkorpus verbleibt, sondern über das luftdichte, geschlossene Kanalsystem COMPAIR PRIME flow® sicher aus dem Sockelbereich herausgeführt wird. Hier kommen neben dem steckbaren Luftkanalsystem spezielle Sockellösungen sowie die modulare Filterbox COMPAIR® GREENflow zum Einsatz. Letztere ersetzt werkseitige Aktivkohlefilter im Muldenlüfter durch eine leistungsstarke, wartungsfreundliche Variante.

Ein Omega-förmiger Filtereinsatz vergrößert die aktive Filterfläche, erhöht den abgesaugten Volumenstrom an dem Muldenlüfter und verlängert die Wartungsintervalle. Der Filter ist zudem mehrfach regenerierbar, was die laufenden Betriebskosten deutlich reduziert und Ressourcen schont. Der im Sockelbereich installierte Filter führt die gereinigte Luft kontrolliert in den Raum zurück, wo Restfeuchte über die allgemeine Wohnraumlüftung abgeführt wird.

Planungssicherheit für Küchenprofis

Ob Abluft oder geführte Umluft – eine kontrollierte Luftführung ist wesentliche Voraussetzung für langlebige Küchenmöbel und hygienisch einwandfreie Raumluft. Mit seinen modularen COMPAIR®-Systemen bietet Naber Lösungen, die sich sowohl in der Neuplanung als auch häufig im Bestand realisieren lassen. Für Küchenplaner bedeutet dies vor allem eines: technische Sicherheit in einem sensiblen Gewerk. Denn moderne Dunstabzugstechnik endet nicht am Lüfter – sie beginnt mit einer durchdachten Luftführung.

COMPAIR PRIME flow® Luftkanalsystem

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber