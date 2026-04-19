15 Jahre Partnerschaft: elektrabregenz und Pro Juventute schaffen besondere Momente für Kinder

Am Dienstag lud das Unternehmen neun Kinder aus betreuten Wohngemeinschaften zu einem gemeinsamen Kochnachmittag, bei dem sie zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kochten, kreativ wurden und einen besonderen Nachmittag abseits ihres Alltags erlebten.

v.l.n.r. Beko Austria AG Team, Evren Aksoy (Geschäftsführer Beko Austria AG), Claudia Geiger (Leitung Kommunikation und Sponsoring Pro Juventute), Patricia Kaiser (Markenbotschafterin von Beko Austria AG) und Margit Anglmaier (Head of Marketing Beko Austria AG)

Seit mittlerweile 15 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen elektrabregenz und Pro Juventute. Die Organisation begleitet in Österreich Kinder, Jugendliche und Familien in herausfordernden Lebenssituationen und bietet unter anderem betreute Wohnformen. elektrabregenz unterstützt diese Wohngruppen langfristig durch die Bereitstellung von Haushaltsgeräten – aktuell sind es 34 Kinderwohnhäuser, die je nach Bedarf versorgt werden.

Einmal im Jahr wird diese Zusammenarbeit auch persönlich erlebbar: Dann lädt das Unternehmen Kinder aus den Wohngruppen zu sich ein, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Heuer stand dabei erneut das Kochen im Mittelpunkt.

Ein Nachmittag mit vielen Perspektiven

In kleinen Teams bereiteten die neun Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren gemeinsam mit ihren „Kochbuddys“ – Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von elektrabregenz – ein dreigängiges Menü zu. Auf dem Speiseplan standen eine Gemüsecremesuppe, ein Nudel-Gemüse-Käse-Auflauf mit gemischtem Salat sowie bunte Muffins. Vom ersten Schneiden bis zum fertigen Gericht waren die Kinder aktiv eingebunden und konnten neue Erfahrungen sammeln. Parallel dazu gestalteten sie kleine Schachteln, die sie bemalten und verzierten, um darin ihre Muffins mit nach Hause zu nehmen. Als bleibende Erinnerung erhielt zudem jedes Kind eine „kleine elektrabregenz-Schürze“.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Vertreterinnen und Vertretern beider Organisationen sowie Betreuerinnen aus den Wohngruppen. Unter anderem waren Evren Aksoy (Geschäftsführer Beko Austria AG) Margit Anglmaier, (Head of Marketing Beko Austria AG), Patricia Kaiser (Markenbotschafterin von Beko Austria AG), Claudia Geiger (Leitung Kommunikation und Sponsoring bei Pro Juventute), sowie Organisatorin Susanne Gritsch vor Ort.

Evren Aksoy (Geschäftsführer Beko Austria AG) mit Teammitglied

Das jährliche Treffen zeigt, dass sich die Partnerschaft nicht auf materielle Unterstützung beschränkt. Vielmehr geht es darum, Kindern und Jugendlichen auch persönliche Erlebnisse zu ermöglichen – Momente, die den Alltag bereichern, Selbstvertrauen stärken und in Erinnerung bleiben.

„Wenn wir gemeinsam kochen, entsteht etwas, das weit über das Essen hinausgeht. Für ein paar Stunden rücken Alltag und Sorgen in den Hintergrund – und es zählt nur das Miteinander am Tisch, das Lachen in der Küche und das Gefühl, etwas gemeinsam geschafft zu haben. Genau diese Momente bleiben bei den Kindern und auch bei uns lange in Erinnerung“, erzählt Margit Anglmaier von Beko Austria AG.

elektrabregenz und Pro Juventute schaffen besondere Momente für Kinder

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: Beko Austria AG