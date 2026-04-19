Salone del Mobile.Milano 2026 – Salone in the City

Die 64. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano findet vom 21. bis 26. April auf der Rho Fiera Milano statt. Über 1.900 Aussteller (36,6 % aus dem Ausland) aus 32 Ländern zeigen in 16 Hallen auf über 169.000 Quadratmeter Nettoausstellungsflächeihre Neuheiten und Produkte. Neben den jährlichen Veranstaltungen und der alle zwei Jahre stattfindenden EuroCucina / FTK – Technology For the Kitchen und der International Bathroom Exhibition feiern der Salone Contract und der Salone Raritas Premiere – eine strategische Antwort auf die sich stetig wandelnde globale Nachfrage. Gleichzeitig finden Events und Veranstaltungen in der Stadt Mailand statt.

Maria Porro Präsidentin des Salone del Mobile.Milano Foto:© Guido-Stazzon

Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile.Milano dazu: „Der Salone del Mobile entstand aus einer klaren Idee: jährlich eine Veranstaltung zu organisieren, bei der sich die Branche selbst erkennen, mit anderen in Kontakt treten und ihre Anpassungsfähigkeit an Veränderungen stärken kann. Heute ist diese Verantwortung noch deutlicher. Wir leben in einer Zeit, in der Märkte, Lieferketten, industrielle Prioritäten und die Nachfragelandschaft neu definiert werden. Vor diesem Hintergrund kann sich der Salone nicht darauf beschränken, die Branche lediglich zu repräsentieren: Er muss ihr helfen, die Gegenwart klar zu interpretieren und ihre zukünftige Positionierung vorausschauend zu gestalten. In dieser Perspektive liegen Salone Contract und Salone Raritas , zwei strategische Entscheidungen, die den Rahmen der Veranstaltung erweitern und auf die Transformationen in den Märkten, in der Designsprache und in den professionellen Lieferketten reagieren werden. In diesem Sinne ist der Salone in den letzten zwölf Monaten um die Welt gereist, von Indien bis zur Golfregion, von Japan bis in die Vereinigten Staaten, und hat Beziehungen geknüpft, Dank der kontinuierlichen Unterstützung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit sowie der ICE/ITA-Agentur können wir den Interessen der Beteiligten Gehör schenken und eine zunehmend spezialisierte Fachgemeinschaft einbinden. Unsere Herausforderung besteht darin, den Salone nicht nur zu einem festen Bestandteil eines instabilen Umfelds zu machen, sondern zu einem Ökosystem, das das Wachstum des Sektors fördert, seine Wettbewerbsfähigkeit stärkt und ihn befähigt, sich auf eine sich verändernde Welt einzustellen und diese zu interpretieren“.

Eröffnungsabend in der Mailänder Scala

Zum sechsten Mal in Folge erneuert der Salone seine Partnerschaft mit der Stiftung Teatro alla Scala. Der Eröffnungsabend bietet ein Konzert des Orchesters der Mailänder Scala unter der Leitung von Michele Mariotti, begleitet von Giuseppe Albanese am Klavier. Das Programm reicht von Mozart bis Tschajkowski. Es markiert den Auftakt der Woche mit einer Veranstaltung, die musikalische Exzellenz und zeitgenössische Kultur vereint und den Dialog zwischen Design, Musik und Kulturinstitutionen bekräftigt.

Design Kiosk: Publizieren, öffentlicher Diskurs und Gemeinschaft

Der Design Kiosk kehrt als kultureller Treffpunkt und lebendiger Anlaufpunkt auf die Piazza della Scala zurück. Ein Open-Air-Raum für Publikationen, in dem Design durch Bücher, Zeitschriften und Gespräche vermittelt wird und ein Programm für jeden Wochentag entsteht.

Der Design Kiosk auf der Piazza della Scala Foto: ©Alessandro Russotti

Das von Reading Room kuratierte Programm umfasst eine Reihe von Treffen, die Architektur, Publizieren und visuelle Forschung verbinden und vom 17. bis 26. April jeweils um 18:30 Uhr stattfinden. Ein Gespräch mit Bianca Felicori eröffnet die Reihe und stellt das Projekt „Architectures of Freedom“ sowie ihre urbane Reiseroute vor. Anschließend folgen Gespräche über unabhängiges Publizieren und seine zeitgenössischen Entwicklungen mit Protagonisten wie Cose Journal und NONSENSE, die neue Erzählsprachen und -formate erkunden.

Die Reihe wird mit internationalen Perspektiven auf Wohnen und Design fortgesetzt. Ark Journal untersucht das Verhältnis von Raum, Sensibilität und Erzählung, während Holiday Interiors and Gardens ein imaginäres Zuhause entwirft, das verschiedene Epochen und Regionen verbindet. Mit C Magazine wird ein ikonisches Objekt wie der Stuhl zum redaktionellen Gestaltungsmittel, das vielfältige Perspektiven eröffnet. Den Abschluss der Reihe bildet Never Too Small, das zum Nachdenken über zeitgenössisches Wohnen anregt, in dem Qualität, Einfallsreichtum und Nachhaltigkeit die Gestaltung von Wohnräumen neu definieren.

Architekturen der Freiheit: Fünf Orte, eine neue Lesart von Mailand

Auf der Piazza Sant’Eustorgio, einem der belebtesten Plätze der Stadt während des Salone de Mailand, wird ein ganz der Veranstaltung gewidmeter Kiosk zum Ausgangspunkt einer von Bianca Felicori, Gründerin von Forgotten Architecture, zusammengestellten Stadtroute.

Das für den Salone de Mailand entwickelte Projekt lädt Besucher ein, die Stadt zu durchqueren und dabei fünf emblematische Gebäude zu entdecken, die zu Kapiteln einer zeitgenössischen Geschichte werden. Die Route führt zur Biblioteca Sormani von Arrigo Arrighetti, zum Collegio di Milano von Marco Zanuso, zur Casa a Tre Cilindri von Bruno Morassutti und Angelo Mangiarotti, zur Kirche San Giovanni Bono von Arrigo Arrighetti und zum Gebäude von Luigi Moretti am Corso Italia. Wichtige Meilensteine ​​der Mailänder Architekturgeschichte, alle unterschiedlich in Maßstab, Sprache und Kontext.

Salone del Mobile.Milano 2026 Forgotten Architecture Biblioteca Sormani Foto:© Louis De Belle

In jeder Phase werden von K-WAY geschaffene Installationen aus leichten Textilien als temporäre Elemente in die Architektur integriert, die Masse und Leichtigkeit, Beständigkeit und Vergänglichkeit vermitteln. So entsteht eine Stadt, die nicht nur betrachtet, sondern durchdrungen und neu interpretiert wird, wo Architektur zum Erlebnis und zum Erzählmittel wird.

Salone in the City: Ein Guide zum Entdecken Mailands

Erhältlich in gedruckter und digitaler Form, ist Salone in the City nicht nur ein Veranstaltungsführer, sondern eine Hommage an Mailand, jenseits der temporären Dimension der internationalsten Woche des Jahres. Er beginnt auf der Fiera Milano Rho und führt die Leser durch die Stadt, um geliebte Orte, Entdeckungen und urbane Rituale zu erleben. Dazu besuchen sie 150 Orte, die auf einer gemeinsamen Karte zusammengefasst sind, die auf Empfehlungen basiert. Mailand selbst hat die Aufgabe, die sehenswerten Viertel und Highlights während der Design Week vorzustellen. In einer gelungenen Übergabe des Staffelstabs an die neueste Ausgabe der Art Week präsentiert der Guide zu den wichtigsten Ausstellungen – von April bis zum Sommer – ein immer lebendigeres Netzwerk von Museen und Stiftungen. Auch an Showrooms für die Aussteller des Salone mangelt es nicht: urbane Schaufenster, die die Zukunft des Wohnens 365 Tage im Jahr veranschaulichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Common Archive – La Notte Bianca del Progetto, das am Abend des 24. April dazu einlädt, ein umfangreiches und weltweit einzigartiges Erbe zu entdecken und Erinnerung in ein gemeinsames Erlebnis zu verwandeln.

A Matter of Salone in the city Foto: ©Alessandro Russotti

Eine Veranstaltung des Salone del Mobile.Milano Observatory, unterstützt von der Region Lombardei und der Stadt Mailand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Salone del Mobile