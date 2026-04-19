Faltungen im Wandel – „UN:FOLD“ von next125

Inspiriert von den Formen des Handi, dem traditionellen indischen Kochgeschirr, mutet die organische Origami-Struktur raumgreifend und emotional an. Mitras charakteristische Formensprache wird zur räumlichen Interpretation des Handi und überträgt seine Dimensionen in eine dynamische Skulptur.

„Der Handi erinnert mich an die Wärme, die positive Atmosphäre und Schönheit einer Küche, an das Kochen und Essen – Dinge, die uns stärken und miteinander verbinden,“ erklärt Ankon Mitra seine emotionale Verbindung zu „UN:FOLD“.

Das präzise gefaltete Aluminium fängt die Handwerklichkeit des Kochens ein und scheint mit seinen geschwungenen, fließenden Formen stets in Bewegung. Je nach Perspektive wirken die Faltungen unterschiedlich: ein Effekt, der die Installation für den Betrachter beinahe zum Leben erweckt.

Küche und Architektur: Licht als harmonische Verbindung

Inmitten des Rundbaus offenbart sich ein ebenso innovatives wie elementares next125 Küchenkonzept. Drei frei im Raum angeordnete Kuben gliedern die Küche in ihre essenziellen Funktionen: kochen, spülen und aufbewahren. Mit ihrer reduzierten Struktur steht die Küche im bewussten Kontrast zur Origami-Architektur, die Ankon Mitra unter dem Begriff „Oritecture“ prägt. Küche und Installation offenbaren unterschiedliche Formen der Kreativität: puristisch und ursprünglich, dynamisch und verspielt – Gegensätze, die „UN:FOLD“ nachhaltig prägen und den Betrachter anziehen.

Verbindendes Element zwischen stilisierter Küche und emotionalem Faltwerk ist das einfallende Licht, das sich vielfach in den filigranen, exakten Faltungen des Aluminiums verfängt. Unzählige Reflexionen, ein Spiel aus Licht und Schatten verleihen„UN:FOLD“ eine mystische Ausstrahlung. Im diffusen Licht erlangt die Installation Tiefe – das Licht bricht sich an den Kanten, gleitet über die Aluminiumflächen und versetzt die Installation in stetige Transformation.

In Mailand feiert das neue next125 Lichtkonzept LumiQ Premiere – es bringt dabei buchstäblich Licht ins Dunkel und erlaubt einen harmonischen Dialog zwischen Küche und Architektur. Die drei Kuben zeigen unterschiedliche Elemente des innovativen Lichtsystems und veranschaulichen die Wirkung emotionaler Lichtstimmungen.

Spiel aus Materialien – Der Reiz der Natürlichkeit

Der Kontrast der Materialien – im Inneren Holz und Ceramic, umrahmt von Aluminium – schafft einen eleganten Spannungspol, der die hochwertigen Oberflächen bewusst betont und die Materialwelten in Dialog treten lässt.

Die im neuen Ceramic Dekor Marmor Umbra Nachbildung gehaltenen Kuben werden mithilfe horizontaler Lichtspuren inszeniert, während der Hochschrank dahinter über eine elegant ausgeleuchtete vertikale Spur verfügt. Die kastanienbraunen Holzfronten des Vorratsschrankes, eine weitere next125 Neuheit, die auf der EuroCucina in Mailand in wenigen Wochen vorgestellt werden, fügen sich dank ihrer warmen Präsenz nahtlos ein.

„Mit „UN:FOLD“ ist ein ikonisches Werk entstanden, das Küchendesign und Architektur harmonisch miteinander vereint. Ankon Mitras besondere Art Formen zu denken und Räume zu entwerfen, ergänzen in einzigartiger Art und Weise die Designprinzipien von next125. Die Kooperation wird auch in Zukunft inspirieren,“ zeigt sich Markus Schüller, CEO der Schüller Möbelwerk GmbH, vom Ergebnis der Kooperation überzeugt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller