Planungsfreiheit für jede Einbausituation: Der vollintegrierte Geschirrspüler von Oranier

Dank moderner Gleittür-Technik fügt er sich in jede Einbausituation nahtlos ein und eröffnet Planern viel Freiraum bei der Gestaltung. Das Ergebnis ist ein Gerät, das die Anforderungen an moderne Küchenplanung

ebenso wie die Erwartungen der Kunden erfüllt.

Viel Platz für den Familienalltag

Der Geschirrspüler GSL580 überzeugt mit durchdachten Details: Höhenverstellbare Körbe mit LiftmatikPLUS sorgen für flexible Beladung. Für Übersicht im Innenraum sorgt die LED-Beleuchtung und das floorLIGHT projiziert den Betriebsstatus dezent auf den Boden. Mit einem Fassungsvermögen von 14 Maßgedecken bietet das Gerät großzügigen Platz auch für Familien, in denen regelmäßig größere Mengen Geschirr anfallen.

Sauberkeit auf höchstem Niveau

Acht Spülprogramme bieten passgenaue Lösungen für jede Alltagssituation – vom sparsamen ECO-Modus über das Intensivprogramm für stark Verschmutztes, bis hin zum sensorgesteuerten Automatikprogramm. Mit dem Gastro90-Programm setzt ORANIER zudem einen klaren Akzent: sauberes Geschirr in nur 90 Minuten. Besonders ressourcenschonend und effizient ist das ECO-Programm, wobei der GSL580 mit 42 dB angenehm leise ist – ein entscheidender Vorteil für moderne Wohnkonzepte, in denen Küche und Wohnraum ineinander übergehen.

Premium-5-Jahres-Garantie

Ein zusätzliches Verkaufsargument ist die Premium-5-Jahres-Garantie, die ORANIER für alle Einbaugeräte ab dem Katalogjahr 2025 bietet. Sie beginnt mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden und verlängert die marktübliche Gewährleistung von 24 auf insgesamt 60 Monate. Dieses Plus sorgt vom ersten Tag an für ein gutes Gefühl und die Gewissheit, im Garantiefall bestens abgesichert zu sein.

Quelle: Oranier Küchentechnik