Generationenwechsel bei Naber – Neues Führungsteam übernimmt Verantwortung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 vollzieht die Naber GmbH einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensentwicklung: Die langjährigen Geschäftsführenden Gesellschafter Ingrid Naber und Hans-Joachim Naber übergeben ihre Aufgaben an ein neues Führungsteam. An der Spitze dieses Teams steht Lasse Naber, der das Familienunternehmen in dritter Generation seit vielen Jahren maßgeblich mitgestaltet. Er ist seit 2003 als Geschäftsführer tätig und seit über zehn Jahren Geschäftsführender Gesellschafter der Naber GmbH. Gemeinsam mit seinen Eltern hat er den Wandel zu einem design- und innovationsorientierten Küchenzubehörspezialisten aktiv vorangetrieben und die unternehmerische Weiterentwicklung kontinuierlich geprägt.

vlnr Lasse Naber, Ulrich von Wuthenau, Ralf Brümmer

Ab 2026 wird die Geschäftsführung durch die langjährigen Mitarbeiter Ralf Brümmer und Ulrich von Wuthenau ergänzt. Mit dieser Neuausrichtung setzt Naber einen klaren Fokus auf Zukunftsfähigkeit und Wachstum, um die führende Rolle im Markt weiter auszubauen und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Ein Lebenswerk, das Naber geprägt hat

Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1948. Was als Großhandel für Tischlereibedarf begann, wurde unter der Leitung von Ingrid und Hans-Joachim Naber über viele Jahrzehnte zu einem modernen, international ausgerichteten Unternehmen weiterentwickelt. Aus dem ursprünglichen Handelsbetrieb entstand ein führender Anbieter für Küchenzubehör, dessen Leistungsspektrum weit über die Rolle eines klassischen Großhändlers hinausgeht: Naber entwickelt in zahlreichen Warengruppen eigene Produkte, gestaltet Sortimente strategisch weiter und lässt viele dieser Entwicklungen exklusiv fertigen. Dieser Wandel zu einem designorientierten und innovationsstarken Küchenzubehörspezialisten prägt das heutige Unternehmen maßgeblich.

vlnr Hans-Joachim, Ingrid und Lasse Naber

Seit den 1970er Jahren modernisierten Ingrid und Hans-Joachim Naber mit ihrem unternehmerischen Weitblick das Sortiment und trieben technische Innovationen voran. Ihre Leidenschaft für funktionale, ästhetische und hochwertige Lösungen hat Naber fest im Markt verankert. Wesentliche Entwicklungen entstanden unter ihrer Leitung in den Bereichen Lüftungstechnik, Abfalltrennung und Möbelausstattung, sie bestimmen bis heute die Identität des Unternehmens. Gleichzeitig schufen sie ein Arbeitsumfeld, in dem Qualität, Verlässlichkeit und wertschätzende Zusammenarbeit zentrale und gelebte Werte sind.

„Ohne die unternehmerische Schaffenskraft und die Visionen meiner Eltern wäre Naber nicht, was es heute ist. Mit Herzblut haben sie dem Unternehmen eine klare Prägung und starke Identität gegeben. Es ist mir ein großes Anliegen, diesen Weg weiterzuführen – verantwortungsbewusst und offen für Neues“, würdigt Lasse Naber das Lebenswerk seiner Eltern.

Verstärkung der Geschäftsführung

Mit Ralf Brümmer und Ulrich von Wuthenau treten zwei Persönlichkeiten in die Geschäftsführung ein, die das Unternehmen seit Jahren erfolgreich mitgestaltet haben. Ralf Brümmer verantwortet seit 2016 als Kaufmännischer Leiter die operative Steuerung und Weiterentwicklung der Unternehmensprozesse. Ulrich von Wuthenau ist seit 2016 Exportleiter und hat in dieser Zeit die internationale Ausrichtung vorangetrieben. Beide bringen langjährige Erfahrung, tiefes Fachwissen und eine starke Bindung zu Naber mit.

Gemeinsam mit Lasse Naber als Geschäftsführendem Gesellschafter wird das neue Führungsteam die zukünftige Unternehmensentwicklung mit klarer Ausrichtung forcieren. Ziel ist es, die Innovationskraft des Hauses weiter auszubauen, die Marktposition nachhaltig zu stärken, interne Strukturen im Zuge der Digitalisierung zu optimieren und das Unternehmen zugleich als verantwortungsbewusst geführten Familienbetrieb zukunftssicher aufzustellen.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem Team – mit Respekt vor dem Erreichten und mit einem klaren Blick auf die Anforderungen der nächsten Jahrzehnte“, so Lasse Naber abschließend.

Quelle: Naber