berbel Designhaube Curveline – ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2026.

Die stimmungsvolle Ambientebeleuchtung taucht den Raum in eine warme, harmonische Atmosphäre

In Zeiten, in denen Küchen homogene, offene Lebensräume sind, wachsen die Anforderungen an Gestaltung und Funktion gleichermaßen. Gleichzeitig gewinnen organische Formen im Küchendesign an Bedeutung. Die Curveline greift diese Entwicklung auf und fügt sich als bewusst gesetztes Gestaltungselement harmonisch in den Raum ein. Ihre sanft gerundeten Konturen und die reduzierte Formensprache verleihen ihr eine ruhige Präsenz innerhalb des Küchenkonzepts.

Form, Licht und Technologie

Feine Details prägen das Erscheinungsbild der Curveline: Der gebürstete Aluminiumrahmen an Ober- und Unterseite sorgt für einen harmonischen Abschluss und eine gleichmäßige Lichtwirkung. Die umlaufende LED-Beleuchtung verbindet funktionales Arbeitslicht mit atmosphärischem Ambiente und ist ein wesentlicher, integraler Bestandteil des Haubendesigns.

Im Inneren arbeitet das bewährte berbel Prinzip: Statt klassischer Fettfilter nutzt berbel die Kraft der Zentrifuge für eine besonders effiziente Luftreinigung. Fett- und Schmutzpartikel werden zuverlässig abgeschieden – für eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Reinigung. Als reine Umlufthaube konzipiert, verbleibt die gereinigte Luft im Raum und unterstützt ein angenehmes Raumklima. Die integrierte BackFlow-Technologie optimiert die Luftführung und verhindert die Bildung von Kondensat.

Ausgezeichnetes Produktdesign – noch vor Markteinführung

Mit der Auszeichnung durch den iF Design Award 2026 wird die Curveline bereits vor ihrer Markteinführung Ende Mai 2026 für ihre konsequente Verbindung von Gestaltung, Funktionalität und Nutzerorientierung gewürdigt. Der international renommierte Designpreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Produktdesign und wird jährlich von einer unabhängigen Expertenjury vergeben.

Mit der Curveline definiert berbel die klassische Wandhaube neu: als Designhaube, die Design, Licht und Technologie zu einer eigenständigen, architektonischen Lösung verbindet – entwickelt für Küchen, die Ausdruck des Lebensstils sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel