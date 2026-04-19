Aktion zur Fußball WM 2026: Parkettleger auf die eins

Inspiriert ist die Kampagne von Fußballnationalspieler Florian Wirtz, der mit seinem Kartoffel-Ranking „Normale Kartoffeln auf die 1“ im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 einen viralen Hit in den sozialen Netzwerken landete. Parkettprofi greift diesen Gedanken auf und dreht ihn konsequent ins Handwerk.

Kreativer Videowettbewerb sucht die „MEN OF THE MATCH“

Nicht Millionäre im Flutlicht, sondern Parkettleger gehören auf die 1. Um das sichtbar zu machen, hat die Marketing-Offensive Parkettprofi bereits im Frühjahr eigens gestaltete T-Shirts mit dem Aufdruck „Parkettleger auf die 1“ aufgelegt. Die Parkettprofi-Betriebe wurden bereits mit einem der Shirts ausgestattet und sind nun aufgerufen, zu echten „MEN OF THE MATCH“ zu werden. Im Zentrum der Aktion steht ein kreativer Video-Wettbewerb. Alle Parkettprofi-Betriebe sind eingeladen, bis Ende Mai in einem kurzen Video zu zeigen, warum ihr Team das Zeug zum Titel hat. Ob humorvoll, emotional oder einfach authentisch – im Vordergrund stehen Teamgeist, Handwerksstolz und Leidenschaft für Parkett. „Ein ideales Projekt für alle Azubis in den Betrieben. Hier können sie ihren älteren Kollegen zeigen, was sie draufhaben.“, erklärt Michael Röster von Parkettprofi. Veröffentlicht werden die Videos auf dem Parkettprofi Instagram-Kanal. Jedes Video kann in einem Zeitraum von sieben Tagen gelikt, kommentiert und geteilt werden. Das Video mit der höchsten Reichweite gewinnt das Match.

Das Parkettprofi T-Shirt

Als Anreiz winkt ein attraktiver Gewinn

Die Gewinner erhalten neben einem Satz Parkettprofi T-Shirts „Parkettleger auf die 1“ für das gesamte Team einen hochwertigen Grill sowie ein umfangreiches Grillpaket für die gemeinsame WM-Party.

So verbindet die Aktion Fußballbegeisterung mit Wertschätzung für das Handwerk – und bringt das Parkettleger-Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes ganz nach vorne: Auf die 1!

Alle Informationen zur Aktion finden Parkettprofi Mitglieder durch Scannen des untenstehenden QR Codes oder im Parkettprofi Portal.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann