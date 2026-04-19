DESIGN DAYS 2026: Jetzt Ticket sichern!

Ob Sie durch kuratierte Designinszenierungen flanieren, zu den Beats von Alle Farben und Parov Stelar tanzen oder bei einer Probefahrt echtes High-End-Fahrgefühl erleben: Wenn sich von 8. bis 10. Mai 2026 die Tore von Schloss Grafenegg öffnen, entsteht ein Setting, das mehr ist als ein Event. Die Design Days verwandeln Park und Schloss in eine kuratierte Erlebniswelt – irgendwo zwischen Design, Lifestyle, Genuss und moderner Mobilität.

BESONDERES HIGHLIGHT DER DESIGN DAYS

Der Wolkenturm gilt längst als ikonische Bühne – nicht nur architektonisch, sondern auch klanglich. Inmitten der Natur, mit Blick auf das Schloss, entsteht hier eine einmalige Atmosphäre.

„ALLE FARBEN“ MACHT DEN AUFTAKT INS DESIGN-WOCHENENDE

Am Freitag, 8. Mai 2026, wird der Wolkenturm in Grafenegg zur Open-Air-Bühne für Star-DJ „Alle Farben“: Mit melodischen Club-Sounds, euphorischen Drops und spürbarer Festivalenergie verwandelt er den Abend in ein pulsierendes Klangerlebnis. Für den Auftakt sorgt Peter Sax & Band, bevor Alle Farben als Main Act den Wolkenturm zum Leuchten bringt.

Regulärer Sitzplatz: € 89,–

VIP-Package: € 129,–

Zutritt zur VIP-Area „Wolke 7“ (alkoholische & alkoholfreie Getränke sowie italienische Speisen vor und nach den Konzerten inklusive)

Sitzplatz der besten Kategorien beim Konzert.

Der Eintritt zur Messe ist im Konzertticket inkludiert.

-20 % AUF DAS KONZERTTICKET: Bestellen Sie jetzt Ihre reduzierten Tickets.

KOSTENLOSE PROBEFAHRTEN MIT DEN NEUESTEN MODELLEN

Kaum etwas verbindet Design und Technik so elegant wie moderne Mobilität. Deshalb widmen die Design Days einen eigenen Bereich der Fahrfreude – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier können Sie nicht nur staunen, sondern selbst erleben:



Polestar, Alpine Cars, Mazda bei F.S. Mayer und das Autohaus Birngruber bieten kostenlose Probefahrten mit ihren neuesten Modellen an. Ob elektrisch, sportlich oder luxuriös – Sie entscheiden, was zu Ihnen passt. Einfach online anmelden und losfahren! Frühes Buchen lohnt sich.

WEINVERKOSTUNG DER WAGRAM WINZER

Bei den Design Days gibt es nicht nur Feines für Auge – ausgesuchte Wagram Winzer präsentieren hier nämlich ihre Weine. Nördlich der Donau gelegen, steht die Region Wagram für charakterstarke Weine, authentische Winzer:innen und eine einzigartige Kulturlandschaft. Der Wagram steht für eine Weinbaukultur, die von Bodenständigkeit, Innovationsgeist und starkem Zusammenhalt geprägt ist. In den letzten Jahren hat sich die Region zu einem eigenständigen DAC-Gebiet entwickelt und kontinuierlich an Profil gewonnen.

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet daher auch die im Ticketpreis inkludierte Weinverkostung der Wagram-Winzer im Schloss Grafenegg. Genießen Sie in Ruhe, lassen Sie sich beraten – und nehmen Sie Ihren Lieblingswein direkt mit nach Hause.

Das Verkosten sämtlicher Weine ist im Preis des Eintrittstickets zu den Design Days inkludiert.

WOHNIDEEN ENTDECKEN UND SEAR PRO GRILL GEWINNEN

Der Frühling ist die perfekte Zeit, um den Wohnraum ins Freie zu erweitern. Bei den Design Days Grafenegg 2026 zeigt Wohnraum Bauer, wie das gelingt. Für Wohnraum Bauer endet Wohnen nicht an der Terrassentür: Mit hochwertigen Outdoorküchen von Miele und stilvollen Outdoormöbeln von Stern entstehen Orte zum Kochen, Entspannen und Zusammensein im Freien.

Im Schlosspark erwarten Sie von Wohnraum Bauer nicht nur exklusive Highlights, sondern auch ein Gewinnspiel: Zu gewinnen gibt es einen Sear Pro Grill – die Ziehung findet am Sonntag, 10. Mai 2026, um 17:00 Uhr live vor Ort statt.

Ergänzt wird das Angebot durch attraktive Specials: Outdoorküchen von Miele mit -20 % auf Zusatzprodukte beim Kauf sowie stilvolle Outdoormöbel von Stern mit -10 % auf ausgewählte Modelle.

Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie, wie Wohnraum Bauer Wohnideen über die Terrassentür hinaus in die Realität umsetzt.

KLINGENDES JUBILÄUM – GRAFENEGG FESTIVAL FEIERT 20 JAHRE

Wo bei den Design Days Design, Lifestyle und Genuss im Mittelpunkt stehen, übernimmt wenige Wochen später die Musik die Hauptrolle: Im Sommer 2026 feiert das Grafenegg Festival ab 14. August 2026 sein 20-jähriges Jubiläum.

Internationale Spitzenorchester und herausragende Solist:innen verwandeln Grafenegg erneut in einen Ort für inspirierende Begegnungen und unvergessliche Momente: Vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich über das Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam bis zu den Wiener Philharmonikern. „Bei uns geht man nicht über den roten Teppich, sondern über den grünen Rasen – und das bereits seit 20 Jahren“, so Rudolf Buchbinder, Künstlerische Leitung Grafenegg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.design-days.at

Quelle: DESIGN DAYS