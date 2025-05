Design Days 2025 – Sonnige Aussichten für ein Wochenende voller Stil und Genuss

Flanieren, Gustieren, Genießen

Man spaziert im Sonnenschein durch den malerischen Schlosspark, verkostet in den wunderschönen Schlossräumen Wein und Kulinarik. Von hochwertigem Interior und Outdoor-Landschaften über traumhafte Garten- und Poolkonzepte bis zu handverlesenen Manufakturen – hier gibt es viel zu entdecken, zu bestaunen und natürlich: zu gustieren.

Zwischendurch laden kulinarische Stationen zum Verweilen ein. Wer Lust auf eine kleine Auszeit hat, genießt die feinen Häppchen oder stöbert bei einer Weinverkostung durch die besten Tropfen Wagram Winzer – die im Eintrittspreis inkludiert ist. Währenddessen können Kinder das eigene Programm erkunden und sich kreativ und spielerisch austoben. AutoliebhaberInnen dürfen sich auf exklusive Probefahrten mit ausgewählten Automarken wie Alfa Romeo, Alpine, Audi, Cupra, DS Automobiles, Polestar, VW freuen – ein Erlebnis für alle Sinne.

Ein gelungener Abend…

Wenn sich der Nachmittag dem Abend neigt, lockt das Restaurant Schloss Grafenegg von Toni Mörwald mit regionaler Küche.

Denn sobald die Sonne untergeht, übernehmen die Klänge der Musik – und das auch noch unter freiem Himmel: Am Freitag versprüht das Konzert „Dolce Vita“ echtes Italo-Pop-Feeling. Am Samstag findet das Ö3 Boutique Musik Festivals – mit Opening Act Acoustic Elements und Main-Acts Alle Achtung, Tagtraeumer und Julian le Play. Zwei stimmungsvolle Abende voller Musikhighlights, auf einer der schönsten Open-Air-Bühnen Österreichs.

…ganz ohne Rückreisestress. Übernachten direkt im Schlosspark Grafenegg

Und das Beste: Wer nach so viel Inspiration und Genuss nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann den Tag ganz entspannt ausklingen lassen – in einem der stilvollen Cottages im Schlosspark, nur wenige Schritte vom Geschehen entfernt. So wird ein Tag zum Urlaub – voller Genuss, Erlebnis und Entspannung. Anfragen unter https://www.design-days.at/tourist-information/

Daten & Fakten

bis 18. Mai 2025, Freitag & Samstag von 10-19 Uhr, Sonntag von 10-18 Uhr

Tagesticket € 18,00

Mai La Dolce Vita Ticket € 39,00 Mai Ö3 Boutique Musik Festival Ticket € 59,00

Tickets unter www.design-days.at/tickets

Quelle: AD Werbe Design Atellier GmbH