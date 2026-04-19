In einer sich wandelnden Messelandschaft behauptet die M.O.W. mehr denn je ihre klare Alleinstellung

Während sich viele Messeformate zwischen Sourcing, Lifestyle und Eventcharakter positionieren, bleibt die M.O.W. konsequent bei ihrem Kern: marktreife Ware, direkte Abschlüsse und nachhaltiger Geschäftserfolg. Diese klare Fokussierung macht sie einzigartig in der aktuellen Messelandschaft.

Die M.O.W. ist keine Bühne – sie ist Marktplatz

Es sind die Menschen, die hier Markt machen. Dieser Persönlichkeitsfaktor ist zentraler Bestandteil des Messekonzepts – denn Markt entsteht dort, wo Menschen ins Gespräch kommen und Geschäfte machen. Hier treffen Entscheider auf Entscheider.

Einzigartige Angebotsbreite und -tiefe in Europa

Ob konventionell oder online, stationär oder multichannel – die M.O.W. bildet die gesamte Bandbreite des Marktes ab. Ihr Angebot ist in Europa in dieser Tiefe und Struktur einmalig und ermöglicht eine umfassende, effiziente Marktübersicht an einem Ort.

Internationale Dynamik und starke Neuzugänge

2026 gewinnt die M.O.W. zusätzlich an Profil durch zahlreiche Neuaussteller aus Deutschland sowie internationalen Märkten wie Polen, Portugal, Spanien, Skandinavien, der Türkei, dem Baltikum, Asien und Nordafrika.

M.O.W. Olé – Indoor wird Outdoor

Mit dem neuen Schwerpunkt „M.O.W. Olé“ richtet die Messe den Blick gezielt auf modernes Outdoor Living und erschließt damit neue Besucherpotenziale. Neben dem klassischen Möbelhandel spricht das Angebot gezielt Gartenfachhändler, Objekteinrichter und projektorientierte Entscheider an. Zu den M.O.W. Olé-Ausstellern zählen unter anderem Hartman, Zebra, Müsing, Grand Soleil, IGAP, Backyard, Venture Design, Niehoff Outdoor, DekoVries, Barlooon, Richbond, MB/Ploss, WOW und Runi Design.

Perfektes Zusammenspiel von Industrie und Handel

Die M.O.W. bringt zusammen, was zusammengehört: Anbieter und Entscheider. In dieser Konsequenz und Dichte ist das Zusammenspiel von Industrie und Handel einzigartig. Die Messe schafft Raum für echten Dialog, tragfähige Verbindungen und konkrete Zusammenarbeit – über alle Warengruppen und Vertriebswege hinweg.

Verlässlichkeit als Erfolgsfaktor

Kontinuität, Planungssicherheit und ein stabiles Konzept sind entscheidende Werte. Die M.O.W. liefert genau das – Jahr für Jahr. Ihre tiefe Branchenverankerung, langjährige Erfahrung und präzise Kuratierung schaffen ein Umfeld, das Vertrauen bietet und Effizienz sowie Qualität garantiert. Für Aussteller wie Besucher bedeutet das: maximale Relevanz bei minimalen Streuverlusten.

Die Messe, die liefert

Die M.O.W. ist und bleibt die Messe im besten Sinne: klar, verlässlich und wirksam. Gerade in Zeiten von Neuorientierung und Krisen steht sie für Stabilität und Ergebnisorientierung – und behauptet damit ihre einzigartige Rolle im Markt.

Oder anders gesagt: Messe ist hier! Denn hier wird gemacht! Jetzt – gemeinsam!

Save the Date: M.O.W. 20.–24. September 2026!

M.O.W. auf einen Blick:

Einzigartiges Messekonzept

Marken & Möbel für jeden Wohnbereich

Alle Preislagen & Vertriebsformen

60 % internationale Aussteller aus über 40 Ländern

Über 40 % internationale Fachbesucher aus mehr als 60 Nationen

17 Hallen und 85.000 m² im Messezentrum Bad Salzuflen

Kostenfreier Service: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen, Shuttle-Service zwischen den Hallen

Zugang nur für Fachbesucher

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe