BRÜSSELER MÖBELMESSE 2 – 5 Nov. 2025

GREIFBAR ERLEBEN Davis Textiles ist zum ersten Mal mit einem Stand auf der Brüsseler Möbelmesse vertreten: das heißt, explizit unter dem eigenen Namen. Anonym sind die Stoffe bereits seit Jahren präsent: auf den Modellen zahlreicher Bettwaren- und Sitzmöbelhersteller. Die Stärken des polnischen Unternehmens sind Möbelstoffe und Marketingsupport einschließlich Labortests. Online werden die Stoffe visuell „fühlbar“ zum Leben erweckt. Trends kann man anschauen und anhören. Das Allerneueste? Outdoor-Stoffe! Weiter lesen >> BIENEN UND BETTWAREN Brinkhaus ist eine feste Größe im Segment „Brussels by Night“

und in der internationalen Bettwarenwelt. Die Marke hat unter Schlafspezialisten Kultstatus erlangt. Die neue Kissen- und Bettdeckenkollektion besticht durch luxuriöse Materialien, Hybridlösungen und ein patentiertes Bettdeckendesign. Die Welt

der Bienen diente als Inspirationsquelle. Weiter lesen >> HANDS ON FURNITURE Es ist so weit: Kristensen & Kristensen steht in Brüssel! Die Stärke der Kollektion? Ihre hohe Flexibilität: 90 % der Möbel sind „custom made“. Möglich wird das durch die handwerkliche Fachkenntnis und die autonome Arbeitsweise. Maschinen sind Hilfsmittel. Traditionelles Handwerk sitzt in der DNA des Familienunternehmens. Möbel von Menschenhand. Weiter lesen >>

Die Ferien sind vorbei, also wieder zurück zum Möbelgeschäft. In zwei Monaten geht es auf Geschäftsreise nach Brüssel. Zum Klassiker unter den Fachmessen. Vier Tage lang ist dies wieder „the place to be“ – gleich ob als Aussteller oder als Besucher. Am Zielort angekommen, erwartet Sie eine persönlich abgestimmte Route entlang der festen, der neuen und der wieder zurückgekehrten Namen. Brüssel überrascht immer wieder.

Jetzt sind sie wieder da: Frans Bijnen Meubelen. Die Zeit für Brüssel ist wirklich gekommen, denn jetzt gibt es viel (außergewöhnlich) Neues zu zeigen und zu erzählen. Eine Kollektion wie ein Chamäleon entworfen von Axel Enthoven. Kleiderschränke, die eine Marktlücke füllen. Besondere 3D-Drucke und Farben bei Adatto und City. Für den, der es noch nicht ausprobiert hat: der intuitive, kinderleichte Konfigurator. FBM kann zurückblicken auf ein 50-jähriges Bestehen. Die Netzüberlastung ist ein heißes Thema. Wie gehen Sie mit den strukturellen Herausforderungen um?

