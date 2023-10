BRÜSSELER MÖBELMESSE – THE FUTURE IS FURnature

BRÜSSELER MÖBELMESSE 5 – 8 Nov. 2023

Welche aktuellen Entwicklungen sind auf der Messe zu beobachten? Möbel als Kurzzeitlösung entsprechen nicht mehr dem Geist der Zeit. Möbel für Sie/fürs Leben sind wieder angesagt. Maßarbeit wird (wieder) mehr und mehr geschätzt. Initiativen, die die Lebensdauer/Nachhaltigkeit von Schlaf- und Sitzkomfort verlängern, haben Konjunktur. Folgen Sie der Route durch den Urban Jungle zu den drei Stiltrends.

Meet the professionals

Ewig gültige Grundwerte Vandenberghe macht seit 1857 und seit sechs Generationen Möbel. Einige Dinge haben sich in dieser langen Geschichte nie geändert wie die Maßarbeit (Option), die lokale Produktion unter einem Dach, die traditionelle Handwerkskunst und die 100%ige Spezialisierung auf langlebiges Eichenholz. Diese Grundwerte sind zeitlos und heute mehr denn je wertvoll. Das ausschließlich europäische Eichenholz ist PEFC-zertifiziert. Alle Möbel tragen das HIB-Label: Handmade in Belgium. Der neueste Spross am Möbelstamm ist Robu, die Marke für Tische und Stühle. Weiter lesen >> Mehr oder weniger Weiß Ist Weiß eine Farbe oder nicht? Auf jeden Fall ruft Weiß eine Vielzahl von Assoziationen hervor. Weiß ist rein, edel, schick. Es symbolisiert einen Neuanfang, ein positives Gefühl. Weiß ist neutral und kennt viele Abstufungen. Es funktioniert auf Möbelstücken und im Interieur wie eine leere Leinwand. Weiter lesen >> One Planet Wie können wir ein Steinchen dazu beitragen, die Sitzmöbelwelt nachhaltiger zu machen? Wie können wir noch einen Schritt weiter gehen? Die Konsumenten sensibilisieren, damit sie sich für eine nachhaltigere Alternative entscheiden? Die Antwort ist Anker One®, eine ersten Markenkollektion rund um nachhaltigeres Produzieren und Erhalten von Sofas. Der Sustainability Passport gibt die Nachhaltigkeits-

klasse an.

TRENDBILDER

Die Brüsseler Möbelmesse bietet einen Vorgeschmack auf das, was für 2024 und darüber hinaus zu erwarten ist. Was sind die neuesten Entwicklungen? Die finden Sie bei den einzelnen Ausstellern. Sie präsentieren „down to earth“ ein marktkonformes Angebot. Aber was hängt in der Luft? Welche Einflüsse gibt es? Was bestimmt das Gesamtbild? Das präsentieren wir über die Trendbilder in den Passagen zwischen den Hallen 3 bis 6.

Fiberglas und Aluminium

Das Portfolio wurde um exklusive Neuheiten erweitert. Haarhuis & Jansen präsentiert in Brüssel u. a. ein „Limited Edition“-Boxspringbett aus Schweden und eine Schlafkomfort-Kollektion aus der Schweiz.

Maßarbeit im Doppelpack

Zwei Maßarbeitspezialisten aus den Niederlanden haben sich gefunden. Sie präsentieren sich zum ersten Mal in Brüssel. Und ergänzen sich gegenseitig perfekt. Die Stärke des einen sind Sitzmöbel, die des anderen vor allem Schränke und Tische. Was verbindet sie? Ihre Liebe für die Kunst der Möbelherstellung und ihr Auge fürs Detail. Zusammen stehen sie für in den Niederlanden entworfene und maßgearbeitete Interieurs.

