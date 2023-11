Carlo Giobbi übergibt die SICAM in die nächste Generation der Familie

“Es ist an der Zeit, meinen Kindern Carolina und Michele die Türen zur zweiten Generation von SICAM zu öffnen und sie noch stärker und direkter in die Leitung dieser wunderschönen Messe einzubeziehen, so Carlo Giobbi.“

Mit diesen Worten kündigte Carlo Giobbi – Gründer der SICAM, der internationalen Ausstellung für Komponenten, Zubehör und Halbzeuge für die Möbelindustrie – an, dass er der Veranstaltung Kontinuität und weiteren Schwung verleihen wollte, indem er Carolina und Michele Giobbi noch stärker einbezieht, die nun an der Seite ihres Vaters die Geschicke der Messe leiten werden.

Die Nachricht, die den zahlreichen anwesenden Journalisten auf der Eröffnungspressekonferenz der SICAM 2023, die vom 17. bis 20. Oktober stattfand, mitgeteilt wurde, wurde mit langem und bewegendem Applaus aufgenommen. Carlo Giobbi wollte gleich klarstellen, dass es sich dabei sicherlich nicht um eine Übergabe handelt, sondern um eine pflichtbewusste Anerkennung der von seinen Kindern in den letzten Jahren geleisteten Arbeit und um eine Anspornung, den überaus erfolgreichen Weg in einer Zeit fortzusetzen, die von den Messeveranstaltern eine hohe Aktualität verlangt die laufenden Transformationen.

„Wir müssen in die Zukunft blicken und zeigen, dass wir den Willen und die Energie haben, unsere Position als effektiver Treffpunkt zwischen Menschen mit neuen Inhalten auszubauen“, schloss Giobbi. „Die Vision, Fähigkeiten und Erfahrung von Carolina und Michele werden es uns sicher ermöglichen, weiterhin ein Qualitätserlebnis und eine konkrete Geschäftsmöglichkeit für die Welt der Möbelzulieferer zu bieten.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM