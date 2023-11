Decospan: Astrata, die furnierte Vierkantleiste für die Wand- und Deckenmontage

Mit den Astrata-Lamellen von Decospan lassen sich vielseitige Raumkonzepte verwirklichen

Das dafür verwendete Furnier stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und bietet Designern, Einrichtern, Modernisierern und Bauherren gleichermaßen eine kreative Lösung für individuelle Raumkonzepte.

Die von Decospan angebotenen, furnierten MDF-Vierkanthölzer sind in mehrfacher Hinsicht leicht: Leicht im Auftritt, leicht an Gewicht und leicht zu montieren. „Die Möglichkeiten für den Einsatz unserer Lamellen sind schier unbegrenzt. Sie können an Wänden, Decken, Trennwänden, Rahmen und vielem mehr angebracht werden – horizontal und vertikal“, so Lieven van Baelen, Sales Manager D/A/CH bei Decospan und erklärt weiter: „Dank der Möglichkeit, verschiedene Größen zu kombinieren, kann man einzigartige und inspirierende Räume erschaffen, sei es im privaten Bereich oder im beruflichen Kontext.“

Attraktive Inszenierung der Astrata-Lamellen

Neben den „Slats“ genannten Lamellen der Astrata-Kollektion, die eine rein optische Funktion erfüllen und zum Beispiel auch als Raumteiler fungieren können, gibt es mit „Coustics“ eine weitere Möglichkeit der Anwendung: Sie sehen aus wie „Slats“, bieten aber zusätzlich eine massive Schallreduktion. „Hierbei werden die Lamellen nicht wie bei unseren ‚Slats‘ einzeln geklammert, sondern auf einen hochwertigen, verflochtenen PET-Filz geklebt. Die Rückwand der ‚Coustics‘ besteht dabei aus schwarzen MDF-Platten“, so van Baelen. Allen Lamellen gemeinsam ist die dank diverser erhältlicher Furnierarten gegebene Farb- und Strukturvielfalt. Zudem können die Lamellen mit fertigem Oberflächen-Finish oder aber auch „unfinished“ geliefert werden. „Letztere können dann ganz nach dem eigenen Geschmack mit Öl oder Lack, farbig oder farblos, individuell vom Käufer behandelt werden. Damit lassen sich einzigartige Raumkonzepte verwirklichen, die es so kein zweites Mal gibt“, bekräftigt van Baelen abschließend.

Auf großen Flächen wirkt das Furnier besonders beeindruckend

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de sowie auf Instagram unter #furnier_und_natur

Infos zu den Astrata-Lamellen unter www.decospan.com

Quelle: IFN Furnier/Decospan